Como, Suwarso: «¿El futuro de Fábregas? Irá a un gran club. Pero antes elegirá a su sucesor aquí»

Una de las revelaciones de esta temporada es, sin duda, el Como de Fábregas, quien, tras una excelente temporada el año pasado, ha cumplido con las expectativas dirigiendo a su equipo de manera brillante. Tanto es así que, a día de hoy, el conjunto lariano está incluso en la lucha por una plaza en la Liga de Campeones. El nombre de Fábregas sigue siendo muy comentado en los círculos de los grandes clubes europeos, hasta tal punto que el presidente del Como, Mirwan Suwarso, no ha ocultado que, en el futuro, Cesc entrenará a uno de ellos.