Una de las revelaciones de esta liga es, sin duda, el Como de Fábregas, quien, tras una excelente temporada el año pasado, ha cumplido con las expectativas dirigiendo a su equipo de manera brillante. De hecho, hoy en día, el equipo lariano está incluso en la lucha por una plaza en la Liga de Campeones. El nombre de Fábregas, además, sigue siendo muy comentado en el ámbito de los grandes clubes europeos, hasta tal punto que el presidente del Como, Mirwan Suwarso, no ha ocultado que, en el futuro, Cesc entrenará a uno de ellos.
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Como, Suwarso: «¿El futuro de Fábregas? Irá a un gran club europeo. Pero antes elegirá a su sucesor aquí»
UN FUTURO EN UN CLUB DE PRIMERA DIVISIÓN
Estas son las palabras del entrenador del Como: «Fábregas es realmente muy importante para nosotros, pero seríamos unos tontos si no pensáramos que algún día podría irse al Arsenal, al Barcelona o al Chelsea. Si sigue ganando con nosotros o, en cualquier caso, sigue teniendo éxito, aunque no puedo hablar por él, creo que podría tener sueños más ambiciosos».
PERO PRIMERO ELEGIRÁ AL ENTRENADOR
Sin embargo, Fábregas también es miembro del Consejo de Fútbol del Como y, por eso, Suwarso ha afirmado que, en caso de que se marche, el español tendrá un papel decisivo en la elección de su sucesor: «Dicho esto, espero que, mientras esté aquí, nos ayude a trazar un plan de éxito también para quien tenga que sustituirlo. En mi opinión, cuando se vaya, si es que alguna vez se marcha, debería ser él quien elija a su sucesor. Debería participar en la elección. Al ser miembro de la Junta de Fútbol, tendrá que ayudarnos a nombrar al próximo entrenador».