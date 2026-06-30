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Chelsea striker search GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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¿Cómo sustituirá el Chelsea a Sam Kerr? La búsqueda de una delantera por parte de los Blues llega a un punto crítico tras los rechazos de Khadija Shaw, Salma Paralluelo y Felicia Schroder

Analysis
Chelsea FC Women
WSL Serie Primavera
S. Kerr
K. Shaw
Felicia Schroeder
A. Beever-Jones
M. Ramirez
S. Paralluelo
M. Katoto
R. Leuchter
M. Agyemang
FEATURES

Fichar una delantera era prioritario para el Chelsea este verano. Tras las salidas de Catarina Macario en marzo y de Sam Kerr al final de temporada, el equipo se quedó solo con Mayra Ramírez —que apenas jugó un minuto la pasada campaña— y con Aggie Beever-Jones, cuya situación contractual aún no se ha resuelto. Sin embargo, tras fichar las tres opciones prioritarias por otros equipos, ¿qué pasos seguirá el club para encontrar una ‘9’ de primer nivel?

Khadija Shaw era el principal objetivo del equipo de Sonia Bompastor, y la estrella del Manchester City parecía fichar por el Chelsea, pues su contrato en el noroeste estaba a punto de expirar. Sin embargo, tras llevar al City a su primer título de la Superliga Femenina en diez años —y completar un doblete de liga y copa—, Shaw anunció que se quedaba, contra todo pronóstico.

Entonces el foco recayó en Felicia Schroder, la joven de 19 años que anotó 30 goles y dio nueve asistencias con el Hacken en la Damallsvenskan sueca y luego lideró la primera Copa de Europa en mayo. El Chelsea presentó el mes pasado una oferta récord mundial por la joven, pero volvió a quedarse corto: el Real Madrid ganó la carrera y anunció su fichaje la semana pasada.

La mala racha se completó con el rechazo de Salma Paralluelo a fichar por los Blues tras acabar su contrato con el Barcelona. La internacional española marcó dos goles en la final de la Liga de Campeones y ahora estudia ofertas de otros clubes de élite europeos.

¿Qué le queda al Chelsea? El plan de Sonia Bompastor debe reaccionar tras la peor temporada goleadora de los últimos siete años y la primera sin título. Y el mercado, tan pronto, ya no ofrece muchas alternativas.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Cifras decepcionantes

    Las cifras no mienten: el Chelsea fue ineficaz ante la portería rival la temporada pasada. Desde la 2018-19 —su último curso sin título de la WSL— no marcaban tan pocos: solo 44. Solo tres equipos hicieron peor: Leicester City (descendido), West Ham (tercero por la cola) y London City Lionesses (recién ascendidas), según los goles esperados. Además, su tasa de conversión de tiros fue la tercera más baja del campeonato, solo por encima de Leicester y West Ham.

    Lesiones y bajas condicionaron el rendimiento: Kerr regresó tras 20 meses de lesión, Ramírez se perdió toda la temporada por un problema en los isquiotibiales, y Beever-Jones y Macario también sufrieron contratiempos. Eso obligó a Bompastor a adaptar el once y usar a Lauren James o Alyssa Thompson fuera de posición como delanteras.

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  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Queda un nombre destacado

    El Chelsea necesitaba un delantero centro, pero en enero no fichó a nadie pese a sus problemas. Los rumores sobre Shaw tenían sentido, pero ella decidió quedarse en Manchester. Schroder, de gran potencial, era la siguiente en la lista, aunque fichó por el Madrid pese a una oferta millonaria del Chelsea.

    Paralluelo es la mejor opción que queda, pero también ha rechazado al Chelsea. Según The Athletic, los Blues le ofrecieron un contrato a principios de mes, pero ella lo rechazó porque no llegaba a sus exigencias salariales, superiores a un millón de libras al año.

    A sus 22 años, es una futbolista interesante. A veces juega de delantera centro y otras de extremo; ha brillado, pero también ha decepcionado, así que aún busca la regularidad que su edad permite. Arsenal, Lyon, París Saint-Germain y el rico London City pujan por ayudarla a alcanzarla, mientras que el Chelsea prefiere buscar otras opciones.

  • Marie-Antoinette Katoto Lyon Women 2025-26Getty Images

    Pocos candidatos más de élite

    ¿Quizás en Lyon, donde Marie-Antoinette Katoto aún no ha brillado tras su sonado fichaje del PSG?

    La internacional francesa llegó el pasado verano tras una salida conflictiva de la capital. Se marchó como la máxima goleadora de la historia del PSG, con 180 goles en 223 partidos. Sin embargo, en su primera temporada con el OL solo marcó seis goles en la liga y uno en la Liga de Campeones, y le costó ser titular, sobre todo en Europa, por la competencia con Ada Hegerberg por el puesto de ‘9’.

    De momento no hay señales de que Lyon vaya a venderla, pues firmó por cuatro años el pasado verano. Ha sido una goleadora brillante y constante, y una temporada por debajo de su nivel —mientras se adaptaba al estilo de Jonatan Giraldez— no es motivo de alarma.

    Si el Chelsea busca una ‘9’ de primer nivel para liderar su ataque, Katoto es una de las pocas delanteras de élite que no goza de plena regularidad y podría verse tentada por un cambio.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    ¿Listo para el siguiente paso?

    Aparte de Katoto, hay pocos nombres de élite. Barbra Banda, del Orlando Pride, termina contrato en un año, así que generará interés, aunque se necesitaría algo extraordinario para sacarla de Florida. Temwa Chawinga, recién renovada por tres temporadas con el Kansas City Current tras ganar dos veces seguidas el MVP y la Bota de Oro de la NWSL, también está fuera de alcance.

    Una opción interesante para el Chelsea, aunque todavía no de élite, es Romee Leuchter. Fichada en 2024 por el PSG, fue suplente de Katoto en su primera temporada y tomó el relevo la pasada campaña tras la salida de la francesa. Como resultado, acabó como máxima goleadora de la Ligue 1 con 18 tantos en 17 titularidades.

    A sus 25 años y con el último año de contrato, es lógico que esté en la mira de los grandes clubes.

  • Michelle Agyemang England Euro 2025Getty

    ¿Buscas personas con gran potencial?

    ¿Quiere el Chelsea repetir la estrategia que intentó con Schroder? ¿Fichar a una joven de primer nivel que, en su opinión, pueda convertirse en una estrella mundial? El problema es que jugadoras como Schroder escasean: con 19 años ya es una de las goleadoras más prolíficas de Europa.

    Una de las pocas delanteras jóvenes con ese potencial es Michelle Agyemang, la internacional inglesa de 20 años que milita en el Arsenal. Aunque se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior, en la Eurocopa 2025 demostró su temple y ayudó a las Lionesses a retener el título.

    No obstante, su camino hacia el once del Arsenal es muy competitivo, sobre todo si, como se espera, llegan Selina Cerci y Alessia Russo a una delantera que ya cuenta con Stina Blackstenius. Ficharla parece casi imposible para el Chelsea, pero sería un error que los grandes clubes no la siguieran de cerca este verano y en el futuro.

    Hay otras delanteras jóvenes de primer nivel, pero aún no han demostrado su valía y supondrían un riesgo mayor, sobre todo a la hora de aportar resultados de inmediato.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Los objetivos se van reduciendo

    La situación de las delanteras del Chelsea no es dramática. Aunque ESPN la vinculó con el Real Madrid este año, Ramírez sigue en el club y el fichaje de Schroder podría enfriar ese interés. La colombiana sufrió una lesión en el tendón de la corva la temporada pasada, pero jugó dos partidos con su selección en junio, buena señal. En la 2024-25 fue clave y Bompastor confía en que repita en la 2026-27.

    Beever-Jones, cuyo contrato vence este verano, podría quedarse, y James y Thompson aportan más opciones en ataque. Sin embargo, una o dos lesiones pueden acabar con la profundidad de plantilla y complicar la lucha por títulos, sobre todo si afectan a la punta.

    Si las Blues quieren volver a lo más alto de la WSL, deben fichar este verano a una delantera que marque la diferencia. ¿Quién será? Cada vez está menos claro.