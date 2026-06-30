¿Cómo sustituirá el Chelsea a Sam Kerr? La búsqueda de una delantera por parte de los Blues llega a un punto crítico tras los rechazos de Khadija Shaw, Salma Paralluelo y Felicia Schroder

Khadija Shaw era el principal objetivo del equipo de Sonia Bompastor, y la estrella del Manchester City parecía fichar por el Chelsea, pues su contrato en el noroeste estaba a punto de expirar. Sin embargo, tras llevar al City a su primer título de la Superliga Femenina en diez años —y completar un doblete de liga y copa—, Shaw anunció que se quedaba, contra todo pronóstico.

Entonces el foco recayó en Felicia Schroder, la joven de 19 años que anotó 30 goles y dio nueve asistencias con el Hacken en la Damallsvenskan sueca y luego lideró la primera Copa de Europa en mayo. El Chelsea presentó el mes pasado una oferta récord mundial por la joven, pero volvió a quedarse corto: el Real Madrid ganó la carrera y anunció su fichaje la semana pasada.

La mala racha se completó con el rechazo de Salma Paralluelo a fichar por los Blues tras acabar su contrato con el Barcelona. La internacional española marcó dos goles en la final de la Liga de Campeones y ahora estudia ofertas de otros clubes de élite europeos.

¿Qué le queda al Chelsea? El plan de Sonia Bompastor debe reaccionar tras la peor temporada goleadora de los últimos siete años y la primera sin título. Y el mercado, tan pronto, ya no ofrece muchas alternativas.