¿Como Spalletti con Kolo Muani? Nicola: «Adams quiere demostrar quién es»

Por último, otra defensa de Akor Adams, tras las reacciones del público en la primera parte del partido contra el Napoli: «Veo a un jugador que se entrena bien, respeta la camiseta y lo da todo por el equipo. Siempre estaré de su lado. Quiero crear cohesión en todo el entorno, porque será fundamental para alcanzar nuestro objetivo. ¿Yo con Adams como Spalletti con Kolo Muani? Nunca me comparo con situaciones que no vivo y que no conozco.Ni siquiera eran pitidos. Ante todo, el público tiene derecho a expresar todo lo que piensa —recoge TuttoJuve.com—. Mi intención es dejar claro que, si hay un jugador del Venezia que está aquí y no tiene la mentalidad de darlo todo por el Venezia, seré el primero en reconocerlo. Pero veo a un jugador que se entrena como debe hacerlo quien quiere demostrar quién es, que siente un enorme respeto por quienes representa y que lo da todo por el objetivo. Siempre estaré del lado de un jugador así, como lo están los aficionados».







