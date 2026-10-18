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Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Como, Smalcic en lugar de Couto a última hora: problema durante el calentamiento

Fiorentina vs Como
Como
Y. Couto
Serie A
Fiorentina
I. Smolcic

Cambio para Cesc Fabregas tras haber entregado ya las hojas de alineaciones

Novedad de última hora en las alineaciones oficiales del Fiorentina-Como: el técnico del Como, Cesc Fabregas, ha tenido que modificar su alineación poco antes del pitido inicial para incluir a Smolcic en lugar de Yan Couto.

  • El defensa brasileño había sido incluido inicialmente en el once titular anunciado en las alineaciones oficiales, pero fue sustituido poco antes de saltar al campo. A la espera de comunicaciones oficiales, según fantacalcio.it la decisión parece deberse a unas molestias físicas que el futbolista sintió durante el calentamiento previo al partido.


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