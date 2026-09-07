El centrocampista del Crystal Palace Doucoure está a punto de disputar su primer partido con el primer equipo en casi 20 meses, poniendo fin a un angustioso periodo alejado de los terrenos de juego. El jugador de 26 años, elegido Jugador del Año del club en su primera temporada, la 2022-23, ha visto frenada su carrera por problemas físicos de larga duración consecutivos. Doucoure sufrió primero una rotura del tendón de Aquiles en la derrota por 2-1 ante el Luton Town en noviembre de 2023 y, después de abrirse camino de vuelta para disputar 13 partidos, sufrió una rotura de menisco en enero del año pasado.

Tras demostrar su estado físico con el equipo sub-21 al final de la pasada temporada y completar sin problemas toda la pretemporada, el ex del Lens está por fin listo para reintegrarse en la dinámica del primer equipo. Su ausencia ha supuesto un duro golpe para el Crystal Palace, especialmente teniendo en cuenta que fue un objetivo destacado del Liverpool en el verano de 2023 antes de que comenzaran sus problemas de lesiones.