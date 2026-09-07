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«Como si le hubiera dado 1 millón de dólares»: Cheick Doucoure, listo para su esperado regreso al Crystal Palace tras 20 meses de calvario por las lesiones
El largo camino de vuelta para Doucoure
El centrocampista del Crystal Palace Doucoure está a punto de disputar su primer partido con el primer equipo en casi 20 meses, poniendo fin a un angustioso periodo alejado de los terrenos de juego. El jugador de 26 años, elegido Jugador del Año del club en su primera temporada, la 2022-23, ha visto frenada su carrera por problemas físicos de larga duración consecutivos. Doucoure sufrió primero una rotura del tendón de Aquiles en la derrota por 2-1 ante el Luton Town en noviembre de 2023 y, después de abrirse camino de vuelta para disputar 13 partidos, sufrió una rotura de menisco en enero del año pasado.
Tras demostrar su estado físico con el equipo sub-21 al final de la pasada temporada y completar sin problemas toda la pretemporada, el ex del Lens está por fin listo para reintegrarse en la dinámica del primer equipo. Su ausencia ha supuesto un duro golpe para el Crystal Palace, especialmente teniendo en cuenta que fue un objetivo destacado del Liverpool en el verano de 2023 antes de que comenzaran sus problemas de lesiones.
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Sage revela la emoción de Doucoure
El entrenador Pierre Sage expresó su satisfacción por poder volver a contar con el centrocampista y destacó el entusiasmo contagioso del jugador al recibir la noticia. En la previa del partido de copa, Sage señaló la alegría pura que mostró Doucoure durante el entrenamiento. «Cuando le dije que hoy estaría con nosotros, su sonrisa fue increíble», declaró el francés a los periodistas. «Creo que su reacción fue como si le hubiera dado 1 millón de dólares. Me gusta este tipo de reacción porque, para mí, ahí empieza nuestra manera de jugar al fútbol, cómo amamos este juego, y lo único que él quería era volver con el equipo. Este es el primer paso y el martes jugará un poquito, seguro».
Sage confirmó que Doucoure participará en el partido de la tercera ronda de la Carabao Cup del martes contra el Middlesbrough, un encuentro que supondría la primera aparición competitiva del internacional maliense desde la victoria por 2-0 sobre el Leicester City el 15 de enero de 2025. Las palabras del técnico subrayan lo importante que es el regreso del centrocampista para la moral de la plantilla, mientras el Palace busca ganar impulso en las primeras fases de la temporada.
Enfoque equilibrado de las rotaciones
Aunque Sage tiene ganas de dar minutos a jugadores que regresan como Doucoure, sigue siendo cauteloso a la hora de hacer demasiados cambios en su once inicial. El técnico del Crystal Palace admitió que, por lo general, es prudente a la hora de alterar el ritmo del equipo, incluso en las competiciones coperas.
El entrenador subrayó que el Crystal Palace pretende tomarse en serio la Carabao Cup este año, con el objetivo de llegar lejos en la competición. «No soy muy partidario de hacer muchas rotaciones porque cada vez que lo he hecho he acabado descontento al final del partido, no especialmente con el resultado, sino a veces con la falta de coordinación de los jugadores. Pero al principio de la temporada tenemos que respetar todo el compromiso de todos los jugadores durante las sesiones y quizá sea la oportunidad para que lo demuestren», añadió. «Tenemos que ganar este partido porque también somos ambiciosos en esta competición y no se trata solo de rotar».
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El Palace aspira a construir sobre unos años cargados de trofeos
El Palace ha tenido un inicio titubeante en la Premier League y actualmente ocupa la 13.ª posición de la tabla tras una victoria y dos derrotas. El conjunto londinense estará deseando enderezar el rumbo y recuperar la forma que le llevó a conquistar un notable palmarés en las dos últimas temporadas, al haber ganado la FA Cup en 2024-25, la Community Shield en 2025 y el trofeo de la UEFA Conference League el curso pasado.
Tras su compromiso copero, el Palace volverá a centrarse en la competición doméstica cuando reciba al Ipswich Town, en busca de dos victorias consecutivas en la Premier League después de lograr un trabajado triunfo por 3-2 ante el Fulham el sábado.
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