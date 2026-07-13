Como si hubieran ganado el Mundial... ¿Por qué celebró más Egipto, a pesar de que el logro de Marruecos fue mayor?

En 2022, Marruecos sorprendió al llegar a semifinales del Mundial, convirtiéndose en la primera selección árabe y africana en lograrlo.

Solo cuatro años después, en el Mundial 2026, Marruecos reafirmó su estatus al llegar a cuartos de final.

Sin embargo, en Egipto la eliminación en octavos de final se celebró como un éxito, con una acogida oficial y popular excepcional, pese a que el logro no iguala el de Marruecos ni supera otros logros africanos.

A continuación, trataremos de explicar esta paradoja.