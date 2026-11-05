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"Como si fuera un fantasma": Cristiano Ronaldo ignora a Jesús en la semana de la despedida

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Un final triste

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Cristiano Ronaldo hizo estallar una sorpresa rotunda al anunciar su retirada del fútbol internacional, pero los entresijos de la decisión encierran detalles aún más llamativos, después de que informes de prensa portugueses revelaran que el capitán de la selección no se tomó la molestia de comunicar a su entrenador, Jorge Jesus, el paso que lo ha situado al borde del final de su trayectoria con la camiseta de su país.

Según lo que publicó el diario portugués "Record", Ronaldo informó de su decisión a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, sin ponerse en contacto con Jesus ni comunicarle que no volvería a representar a la selección, en un gesto que refleja la magnitud de la tensión a la que han llegado ambas partes durante el último periodo.

  • Jesús espera a Cristiano Ronaldo: mensajes sin respuesta

    La sorpresa es que Jesús planeaba convocar a Ronaldo a la lista de la selección portuguesa, que estaba previsto anunciar el viernes, pues el entrenador deseaba seguir contando con su capitán, antes de que quedara claro que la relación entre ambos ya no era la misma.

    El diario explicó que Ronaldo no respondió durante las últimas semanas a los mensajes que le envió el director técnico, lo que reveló que la brecha entre ambas partes se había ampliado, después de que su relación llegara a una ruptura total tras los acontecimientos que vivió la capital danesa, Copenhague.

    Lee también: Entre el oro y el shock: ¡Ronaldo y Messi, un inicio épico y un final excepcional!

  • Entre bastidores en Copenhague: el punto de ebullición

    Según el informe, lo sucedido en Copenhague fue el punto de inflexión decisivo en la relación entre Ronaldo y Jesús, ya que los intentos de comunicación posteriores no lograron restablecer la normalidad, encaminando la relación hacia un final que pocos esperaban entre el capitán de la selección y su entrenador.

    En este contexto, Ronaldo optó por poner fin a su trayectoria internacional mediante un vídeo publicado en sus cuentas oficiales el jueves, anunciando que no volverá a representar a la selección portuguesa, sin comunicar su decisión al entrenador, que se disponía a convocarlo de nuevo.

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    Un final de leyenda y una despedida polémica

    Ronaldo abandona la selección portuguesa a los 41 años, tras haber disputado 234 partidos internacionales en los que marcó 146 goles, consolidándose como el jugador con más apariciones y el máximo goleador histórico a nivel de selecciones, dejando tras de sí un legado excepcional difícil de repetir.

    Sin embargo, el final de este trayecto no llegó de la manera que deseaba la estrella portuguesa; en lugar de una despedida multitudinaria que lo reuniera con sus compañeros y su entrenador, el paso se dio en medio de una grave crisis con Jesus, lo que abre la puerta a interrogantes sobre lo que ocurrió entre bastidores y sobre cómo la relación entre ambas partes llegó a este desenlace.

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