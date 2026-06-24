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«¡Como si fuera el último día de tu vida!» - El padre de Neymar le envía un mensaje motivador al astro brasileño, quien se recupera de su lesión
El consejo atemporal de un padre para el icono de la Seleção
Horas antes del Brasil-Escocia de la tercera jornada del Mundial, el padre de Neymar publicó un emotivo vídeo en su Instagram. En él, la estrella del Santos recuerda las lecciones de su padre y anima a sus compañeros:
El clip, grabado en la final de la Kings League Brasil en el Allianz Parque en mayo de 2025, muestra a Neymar animando a sus compañeros: «Mi padre siempre me decía: “Hijo, corre, dedícate a fondo, juega como si fuera el último partido de tu vida”. Así que corre, hermano, corre como si fuera el último día de tu vida».
- (C)Getty Images
Neymar, listo para marcar la diferencia desde el banquillo
La publicación llega en un momento clave: Neymar podría debutar en la Copa América tras recuperarse de una lesión en la pantorrilla. El delantero de 34 años se lastimó el 17 de mayo con el Santos ante el Coritiba, pero ya está listo para sumarse al plantel.
Tras viajar a Miami para reunirse con la selección, el delantero ha terminado su recuperación y podría salir desde el banquillo contra Escocia, un impulso anímico clave para Brasil en su búsqueda de la clasificación.
Nostalgia y motivación, todo en uno
El vídeo compartido por el padre de Neymar no solo muestra su discurso; resume su brillante trayectoria con la selección. Incluye goles memorables, como el espectacular tanto a Croacia en cuartos del Mundial 2022, partido que Brasil acabó perdiendo en penaltis.
Al mezclar su charla en el vestuario con goles emblemáticos, el clip subraya la importancia perdurable de Neymar para el fútbol brasileño. A pesar de las lesiones y de su regreso al Santos, sigue siendo el líder carismático en torno al cual giran las esperanzas de la selección en los grandes torneos.
- AFP
Se avecina un partido decisivo del Mundial
Brasil lidera el Grupo C con 4 puntos, tras empatar 1-1 con Marruecos y vencer 3-0 a Haití. Escocia es tercera con 3 puntos, después de ganar 1-0 a Haití y perder 0-1 con Marruecos, que es segunda con los mismos puntos que Brasil.
Neymar ha jugado 13 partidos en Copas del Mundo, con ocho goles y cuatro asistencias.