Horas antes del Brasil-Escocia de la tercera jornada del Mundial, el padre de Neymar publicó un emotivo vídeo en su Instagram. En él, la estrella del Santos recuerda las lecciones de su padre y anima a sus compañeros:

El clip, grabado en la final de la Kings League Brasil en el Allianz Parque en mayo de 2025, muestra a Neymar animando a sus compañeros: «Mi padre siempre me decía: “Hijo, corre, dedícate a fondo, juega como si fuera el último partido de tu vida”. Así que corre, hermano, corre como si fuera el último día de tu vida».