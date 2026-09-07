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¿Cómo se le escapó esto al Chelsea? El Chelsea se echó atrás ante los 50 millones de euros por Fermin Lopez mientras la estrella del Barcelona emerge como un centrocampista goleador al estilo Lampard
El traspaso que nunca fue
La estrategia de fichajes del Chelsea lleva años bajo la lupa, pero su decisión de dejar pasar a Lopez podría acabar siendo uno de sus errores más importantes de los últimos tiempos. En la recta final del mercado de fichajes del verano de 2025, el gigante londinense fue vinculado con fuerza a un movimiento por el canterano del Barcelona. Sin embargo, las informaciones procedentes de España apuntaban a que el club de la Premier League no estaba dispuesto a alcanzar el precio que se pedía por él.
En aquel momento, el Barcelona afrontaba unas limitaciones financieras sobradamente documentadas y estaba potencialmente abierto a vender jugadores para cuadrar las cuentas. El periodista de fútbol europeo Kevin Hatchard confirmó en 'Trans Europe Express' para talkSPORT que el Chelsea, pese a su enorme gasto bajo la actual propiedad del club, no estaba dispuesto a superar los 50 millones de euros por Lopez. Esa vacilación permitió que el centrocampista siguiera en el Barcelona, donde desde entonces ha florecido hasta convertirse en uno de los centrocampistas más productivos de LaLiga.
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Ecos de Frank Lampard
Las comparaciones entre Lopez y la leyenda del Chelsea Lampard son cada vez más difíciles de ignorar. Al igual que el máximo goleador histórico de los Blues, Lopez posee una capacidad única para medir el momento de sus llegadas al área y ver portería desde posiciones de centrocampista.
El periodista europeo Andy Brassell destacó este rasgo concreto durante su análisis de la evolución del jugador. "Hace eso tan propio de Lampard de llegar tarde al área. Si piensas en todos esos otros jugadores que pueden hacer eso, y que han podido hacerlo a lo largo de los años, tiene una capacidad técnica superior a la de cualquiera de ellos".
"Es simplemente un futbolista fenomenal y muy infravalorado", dijo Hatchard. "Creo que si le pides a la mayoría de la gente que nombre a un montón de estrellas del Barcelona, no estaría muy arriba en esa lista. Pero creo que mejora cada vez más constantemente, y es un jugador que creo que... no al nivel de Lamine, pero sí creo que es un jugador de primerísimo nivel".
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Dominio estadístico en La Liga
Los números que explican el inicio de temporada de Lopez son sencillamente históricos. Tras la reciente victoria del Barcelona por 5-0 ante el Valencia, el centrocampista se ha consolidado como una pieza vital en la máquina ofensiva de Flick. En las cuatro primeras jornadas de Liga, Lopez ya ha aportado cuatro goles y dos asistencias, lo que demuestra que es mucho más que un simple jugador de plantilla.
Su eficacia de cara a portería ha ayudado al Barcelona a marcar un ritmo ofensivo pocas veces visto en las últimas décadas. De hecho, el tridente formado por Lopez, Raphinha y Lamine Yamal suma 14 goles en las cuatro primeras jornadas, lo que supone el mejor arranque de la historia del Barcelona en cuanto a goles marcados por ese trío.
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La inversión alternativa del Chelsea
Mientras Lopez ha brillado en Cataluña, el Chelsea ha buscado otras vías para reforzar su ataque. El club londinense optó por una solución doméstica en el mercado más reciente, al asegurarse los servicios de Morgan Rogers procedente del Aston Villa en una operación récord para el club de 117 millones de libras.
Rogers ha tenido un inicio prometedor en Stamford Bridge, con dos goles en sus cuatro primeras apariciones, incluido uno en una reciente derrota por la mínima ante el Arsenal.
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