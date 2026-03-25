Goal.com
En directo
Making of Schertenleib NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Cómo se forja una ganadora del NXGN: ¿Qué hace que la joven promesa del Barcelona, Sydney Schertenleib, sea la mejor jugadora adolescente del fútbol femenino?

NXGN
S. Schertenleib
Barcelona
Switzerland
Liga de Campeones
Liga F
FEATURES
Grasshopper
Analysis
FC Zuerich Frauen

Cuando Sydney Schertenleib se presentó ante los medios de comunicación nacionales el verano pasado, antes de disputar su primer Campeonato de Europa con la selección suiza, anfitriona del torneo, a la edad de 18 años, y declaró que su «mayor objetivo» era ganar algún día el Balón de Oro, es posible que algunos pusieran los ojos en blanco.

«Si una jugadora joven dice [eso], creo que el 80 % de la gente pensaría: "Vaya, qué jugadora más arrogante. No ha hecho nada hasta ahora. ¿Cómo puedes decir algo así?» Alexandra Szarvas, exentrenadora de la Federación Suiza de Fútbol, explica a GOAL. Pero ni ella, ni nadie que haya trabajado con Scherteinleib, ganadora del NXGN 2026 femenino, piensa eso. De hecho, todo lo contrario.

Decir eso ante los medios suizos también fue digno de mención. Con una población de solo nueve millones de habitantes, Suiza nunca ha sido una potencia en el mundo del fútbol. En cuanto al Balón de Oro, solo ocho jugadores suizos han entrado en la lista preliminar del premio masculino en sus 70 años de existencia, y aún ninguna mujer ha sido nominada al Balón de Oro Femenino, creado en 2018.

«Normalmente, si un suizo o una suiza dice algo así, hay que pensar: “Está completamente loca”, porque somos un país pequeño», añade Daniel Gygax, quien entrenó a Schertenleib en las categorías inferiores del FC Zurich.

Pero cualquiera que haya visto jugar al fútbol a esta prodigiosa adolescente —ya sea desde que debutó con la selección absoluta de Suiza con 17 años, tras su fichaje por el Barcelona pocos meses después, o quizá incluso antes— sabrá que, aunque el objetivo de Schertenleib es sin duda ambicioso, no está fuera de su alcance, no para una jugadora con su talento y su ética de trabajo.

«A veces dice cosas así, pero hace todo lo posible por alcanzar ese objetivo», señala Szarvas, y Gygax está de acuerdo. «Cuando la veías antes, cuando la ves ahora, con ese estilo de juego tan fluido, la entiendo y comprendo por qué habla así», añade. «Entrena con ganadoras del Balón de Oro, así que ¿por qué no tener un sueño así?».

  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2024Getty Images

    Un talento excepcional

    Gygax sabía que Schertenleib era diferente incluso antes de empezar a entrenarla. Nacida en Zúrich en 2007, se incorporó a las categorías inferiores del FC Zúrich a los 10 años y siempre entrenó con los equipos masculinos, «porque ya tenía el nivel» para hacerlo. Gygax, que por entonces entrenaba al equipo sub-16, se percató rápidamente del talento de aquella joven que iba ascendiendo en las categorías inferiores antes de acabar pasando a su equipo, algo que ya de por sí era inusual.

    «Normalmente, a los 14, 15 y 16 años, las chicas rinden hasta cierto punto, pero luego se ven las diferencias [físicas], lo cual es muy normal», afirma, refiriéndose a algo que, por lo general, llevaría a esas chicas a abandonar la cantera masculina. «Pero con Sydney, no se veía ninguna diferencia».

    Esa no era la única rareza de Schertenleib, que además jugaba con un equipo de chicos de su misma edad en lugar de uno un año más joven, algo que suele ser habitual entre las chicas que juegan con equipos masculinos en Suiza. Entrenar en este entorno no haría más que ayudar a desarrollar aún más el notable talento que ya poseía. 

    «Es más rápido, el nivel es más alto, hay menos descansos, y cuando entrenas todo el día con los chicos, tu cuerpo y tus habilidades mejoran cada vez más», explica Gygax. «Creo que fue la decisión correcta en ese momento elegir que pudiera entrenar todo el tiempo que pudiera con los chicos».

    Fue algo que se hizo especialmente evidente cuando Schertenleib se fue con las selecciones juveniles. Gygax recuerda que, al regresar a Zúrich tras una concentración, ella expresó su decepción por las dos semanas de entrenamiento que se había perdido con el equipo masculino: «Cuando se fue con las selecciones juveniles, no tenía rival, porque para ella era demasiado fácil».

    • Anuncios
  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2024Getty Images

    Aprender y mejorar

    El nivel que tenía Schertenleib también se reflejaba en cómo se integraba en las selecciones juveniles. 

    «Siempre era la más joven del equipo», recuerda Szarvas, que anteriormente formó parte del cuerpo técnico de las selecciones juveniles sub-16, sub-17 y sub-19 de Suiza. «En la primera concentración, cuando la conocí en la selección, todos los entrenadores vimos que era increíble. Tiene un potencial increíble para convertirse quizá en una de las mejores del mundo y realmente se notaba que era única en su género».

    Sin embargo, había una cosa en la que Szarvas no tardó en llamar la atención a Schertenleib: su contrapresión. La adolescente no tenía ni idea de que había estado eludiendo esa responsabilidad de forma tan sistemática, y cuando se lo dijeron, se puso a trabajar inmediatamente para corregir ese defecto. Es algo que todavía hoy le menciona a Szarvas como algo que nunca olvidará, algo que sabe que tuvo que aprender para llegar a donde está ahora.

    Es una historia que permite vislumbrar la personalidad y la mentalidad de Schertenleib, un ejemplo de cómo siempre se esfuerza por mejorar y de cómo es, tal y como la describe Szarvas, «una jugadora de equipo».

    «Es muy, muy simpática y muy humilde, a pesar de que ya ha logrado tantas cosas en su carrera a pesar de su juventud», añade su antiguo seleccionador de la selección juvenil.

  • Sydney Schertenleib Switzerland Women 2025Getty Images

    Abrirse camino

    A pesar de su talento y de los progresos que estaba haciendo, Schertenleib tuvo que abandonar el club de su infancia para dar el salto a la categoría sénior. El FC Zúrich decidió incorporarla a tiempo completo al primer equipo femenino, separándola del equipo masculino sub-16, pero no tuvo muchos minutos de juego. 

    «Me sorprendió mucho», dice Gygax. «Era una de las jugadoras con más talento. Era la única chica que había entrenado con los chicos hasta la categoría sub-16».

    Lo que hizo Schertenleib a continuación sugiere que Gygax no fue el único que se sorprendió. Tras una temporada en el primer equipo del Zúrich, que culminó con el título de liga, la adolescente se marchó al Grasshoppers, que había caído derrotado ante el que a la postre sería el campeón en las semifinales de los play-offs. Es cierto que el Grasshoppers no contaba con una plantilla del mismo nivel que el Zúrich, lo que facilitó a Schertenleib entrar en el equipo, pero cuando lo hizo, demostró a su antiguo club lo que se estaban perdiendo.

    En una temporada con el Grasshoppers, jugó más partidos de fútbol profesional que nunca, recibió su primera convocatoria con la selección suiza y debutó a nivel internacional. Luego llegó el gran fichaje.

  • Irene Paredes Sydney Schertenleib Barcelona Women 2024-25Getty Images

    Conociendo a los mejores del mundo

    Vale la pena contar la historia del fichaje de Schertenleib por el Barcelona. En el momento en que el club catalán se interesó por ella, se encontraba en una etapa tan temprana de su carrera que ni siquiera tenía agente, por lo que uno de los ojeadores del club le envió un mensaje por Instagram para conseguir sus datos de contacto. La hermana de Schertenleib vio el mensaje primero y se lo contó a su padre, quien le habló del tema antes de que ella se enterara. «¿Eh? ¿Qué pasa con el Barcelona?», respondió ella. Poco después, la joven de 17 años había fichado por el vigente campeón de Europa.

    A primera vista, podría no haber parecido una buena decisión, no para una joven jugadora que no había disputado muchos partidos en la categoría senior y necesitaba minutos de juego para desarrollarse. Pero aunque el Barcelona es un club enorme con un equipo femenino increíblemente exitoso, también es excelente en el desarrollo de jóvenes talentos tanto en la sección masculina como, como se ha hecho cada vez más evidente en los últimos años, en la femenina.

    Schertenleib empezaría en el equipo B. Allí se acostumbraría al estilo único del club, al tiempo que se adaptaba a la vida en un nuevo país, lejos de casa a una edad tan temprana y aprendiendo un nuevo idioma. Fue un reto que asumió como pez en el agua. Debutó con el primer equipo en noviembre de 2024, como suplente en la victoria por 4-0 sobre el Eibar, y nunca miró atrás.

    A partir de ahí, siguió junto a jugadoras como Alexia Putellas y Aitana Bonmati en una temporada que culminó con un triplete nacional, una final de la Liga de Campeones y unas estadísticas individuales impresionantes. En su primer año con el mejor equipo de Europa, y quizás del mundo, Schertenleib había disputado 22 partidos, había sido titular en ocho ocasiones, había marcado dos goles y había dado tres asistencias. Las bases estaban sentadas.

  • Aitana Bonmati, Kika Nazareth & Sydney Schertenleib Barcelona Women 2024-25Getty Images

    Nuevas cotas

    Pero lo más importante fue el impacto que Barcelona estaba teniendo en Schertenleib. Pia Sundhage, la seleccionadora de Suiza en aquel momento, viajó a Cataluña con parte de su cuerpo técnico para ver cómo estaba la joven a mitad de su primera temporada. Sundhage admite que, al principio, le sorprendió el fichaje, pero en cuanto vio a la joven en ese entorno, todo cobró sentido. 

    «Al principio, entrenaba y jugaba con el segundo equipo, pero muy pronto pasó a jugar con las grandes estrellas», cuenta la entrenadora de 66 años aGOAL. «Al ver ese entrenamiento, se notaba que le gustaba estar con las mejores, jugar con las mejores y competir con las mejores. Así que las tres dijimos: “Bueno, ha sido una buena decisión. Va a triunfar”».

    Szarvas, por su parte, se dio cuenta del impacto que tuvo en el desarrollo personal de Schertenleib. Cuando la visitó a principios de esta temporada, las dos charlaban durante el almuerzo cuando la ahora seleccionadora de Hungría dijo: «¡Dios mío, qué madura estás ahora!».

  • Alayah Pilgrim Sydney Schertenleib Switzerland Women 2025Getty Images

    Haciendo historia

    Cuando Schertenleib regresó a Suiza, su evolución en Barcelona se hizo aún más evidente. «Algo cambió en su resistencia, en su capacidad física», recuerda Sundhage, al tiempo que destaca la «confianza» que la joven había adquirido al dar un paso tan importante sin titubear.

    Rápidamente, a pesar de su edad y su relativa inexperiencia, Schertenleib se convertiría en una jugadora clave para Suiza, en un año en el que la nación acogería la Eurocopa de 2025. Para un equipo que nunca había superado la fase de grupos en el torneo, iba a ser algo muy importante.

    Cuando GOAL le pregunta a Sundhage qué le llevó a depositar tanta confianza en Schertenleib a una edad tan temprana y en un momento tan decisivo, se percibe casi un atisbo de desconcierto en la voz de la sueca, como si dijera: «¿No la has visto jugar?». Al fin y al cabo, estamos hablando de una jugadora tan sobresaliente técnicamente que Veronica Maglia, su antigua entrenadora de la selección suiza sub-17, describió el balón como «prácticamente una extensión de su cuerpo». Pero GOAL quiere saber, de boca de una entrenadora con la experiencia y el prestigio de Sundhage, qué fue exactamente lo que vio en este increíble talento a una edad tan temprana.

    «Simplemente observé su rendimiento en los entrenamientos y lo hizo bien, así que, para mí, cuando hablábamos del once inicial y de quién acabaría el partido, nunca nos fijamos en la edad», responde. «Al principio, sí, pero estaba absolutamente segura de que podría soportar la presión». Cuando llegó la Eurocopa, donde debutaría en un gran torneo, Schertenleib se convirtió de repente en una estrella mediática. 

    «La vi en la publicidad, en la televisión y en los carteles de la ciudad», recuerda Gygax, que ahora observa con orgullo desde la distancia cómo florece su carrera. La joven de 18 años sería titular en tres de los cuatro partidos de Suiza en una Eurocopa histórica en la que La Nati superó la fase de grupos por primera vez. Se batieron récords de asistencia, se conquistaron los corazones de la nación y se derramaron lágrimas de orgullo antes y después de una admirable derrota por 2-0 ante España en cuartos de final.

    Tras la victoria de su equipo, la seleccionadora de La Roja, Montse Tome, elogió a sus centrales por «saber manejar las situaciones con Sydney», a quien calificó de «peligrosa en espacios abiertos».

  • Sydney Schertenleib Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Esto es solo el principio

    Desde la perspectiva de Schertenleib, el hecho de que la campaña de Suiza llegara a su fin a manos de España —que alineó un once con nueve jugadoras del Barcelona— resultó muy apropiado, ya que pone de relieve uno de los aspectos más fascinantes de la carrera que le espera. A nivel de clubes, juega en uno de los mejores equipos del fútbol femenino. Sin embargo, su carrera internacional se desarrollará con una selección de menor nivel.

    En el Barça, es un pez pequeño en un estanque grande, y aunque llegue a convertirse en la jugadora de talla mundial que muchos esperan, siempre estará rodeada de estrellas. Con Suiza, a sus 19 años, ya se está convirtiendo en un pez grande en un estanque pequeño. Ha tenido, y probablemente seguirá teniendo, niveles de presión y expectativas totalmente diferentes sobre sus hombros en ambos entornos a lo largo de su carrera. 

    «Tengo mucha curiosidad por ver cómo se las arreglará en estos dos mundos tan diferentes», coincide Szarvas. Pero, como señala al mismo tiempo, Schertenleib tiene la «personalidad» adecuada para este reto.

    Tiene el empuje y la ambición, los rasgos que la llevaron a declarar ante los medios nacionales que quiere ganar el Balón de Oro. Pero también tiene la humildad y la actitud trabajadora que hicieron que no terminara ahí esa declaración: «Pero primero quiero mejorar y ganar experiencia. Estoy aprendiendo de las mejores en el Barça, pero también en la selección. Estoy segura de que puedo hacerlo. Pero también intento mantener los pies en la tierra».

    Schertenleib es una estrella, pero siempre está ahí para el equipo. «Sydney siempre ha tenido grandes metas y ahora que compite con las mejores del mundo, se da cuenta de que esto va en serio», explica Maglia. «Pero estoy convencida de que ha llegado hasta aquí porque representa unos valores fantásticos que le inculcaron en casa. Si siempre consigue mantenerse fiel a sí misma, se lo pasará muy bien, y todas nosotras también».

    «Creo que quienes tienen éxito a largo plazo cuentan con buenos valores», añade Sundhage. «Tienen los pies en la tierra y se sienten cómodos en situaciones incómodas, y a la larga, tendrán éxito». Esto resume a la perfección a Schertenleib. Si a eso le sumamos el extraordinario talento que posee, no es de extrañar que su gran sueño de ganar el Balón de Oro no parezca tan descabellado.