Cómo se forja una ganadora del NXGN: ¿Qué hace que la joven promesa del Barcelona, Sydney Schertenleib, sea la mejor jugadora adolescente del fútbol femenino?

«Si una jugadora joven dice [eso], creo que el 80 % de la gente pensaría: "Vaya, qué jugadora más arrogante. No ha hecho nada hasta ahora. ¿Cómo puedes decir algo así?» Alexandra Szarvas, exentrenadora de la Federación Suiza de Fútbol, explica a GOAL. Pero ni ella, ni nadie que haya trabajado con Scherteinleib, ganadora del NXGN 2026 femenino, piensa eso. De hecho, todo lo contrario.
Decir eso ante los medios suizos también fue digno de mención. Con una población de solo nueve millones de habitantes, Suiza nunca ha sido una potencia en el mundo del fútbol. En cuanto al Balón de Oro, solo ocho jugadores suizos han entrado en la lista preliminar del premio masculino en sus 70 años de existencia, y aún ninguna mujer ha sido nominada al Balón de Oro Femenino, creado en 2018.
«Normalmente, si un suizo o una suiza dice algo así, hay que pensar: “Está completamente loca”, porque somos un país pequeño», añade Daniel Gygax, quien entrenó a Schertenleib en las categorías inferiores del FC Zurich.
Pero cualquiera que haya visto jugar al fútbol a esta prodigiosa adolescente —ya sea desde que debutó con la selección absoluta de Suiza con 17 años, tras su fichaje por el Barcelona pocos meses después, o quizá incluso antes— sabrá que, aunque el objetivo de Schertenleib es sin duda ambicioso, no está fuera de su alcance, no para una jugadora con su talento y su ética de trabajo.
«A veces dice cosas así, pero hace todo lo posible por alcanzar ese objetivo», señala Szarvas, y Gygax está de acuerdo. «Cuando la veías antes, cuando la ves ahora, con ese estilo de juego tan fluido, la entiendo y comprendo por qué habla así», añade. «Entrena con ganadoras del Balón de Oro, así que ¿por qué no tener un sueño así?».