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Como-Roma: análisis en directo. ¡Preparados, ya! Y penalti inmediato para los giallorossi. Massa no tiene dudas

Las jugadas polémicas del Como-Roma, partido correspondiente a la 29.ª jornada de la Serie A

El equipo arbitral del Como-Roma:

Árbitro: Davide Massa (Imperia)
Asistentes: Meli-Alassio
Cuarto árbitro: Sozza
VAR: Fabbri
AVAR: Gariglio

  • EL REPASO DE LAS JUGADAS

    En el minuto siete, el Como-Roma se desbloquea enseguida con los giallorossi adelantándose en el marcador gracias al penalti transformado por Malen. Todo parte de un pase atrás imprudente de Caqueret que pilla por sorpresa a Diego Carlos. El defensa, exjugador del Sevilla, entra tarde sobre El Shaarawy, que cae al suelo. Massa no tiene dudas y señala inmediatamente el penalti. En DAZN, Luca Marelli coincide con la decisión del árbitro: «La zancadilla existe y se trata de una SPA no sancionada, por lo que Massa no ha mostrado la tarjeta amarilla a Diego Carlos. No se trata, en cambio, de una DOGSO, en la que el árbitro sí habría tenido que mostrar la roja».

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