«Como responsable, necesitas otras habilidades»: dudas sobre la idoneidad de Thomas Müller como futuro presidente del FC Bayern de Múnich

«Conozco a Thomas desde hace tiempo. No hay nada negativo que se pueda decir de él. Es un tipo muy abierto, siempre dispuesto a hablar y con ideas claras», comentó Kahn, aunque luego matizó: «Aunque seas campeón del mundo y lo hayas ganado todo, como responsable de un club necesitas otras habilidades. Hoy en día, esas habilidades son más complejas que nunca. Creo que sin experiencia y formación continua no se puede. Y no me refiero a cualquier curso online que se haga a tiempo parcial».

Hoy en día, un club de la talla del FC Bayern de Múnich «debe desarrollar sus propios programas e ideas», según el directivo de 56 años. «¿Cuál es el camino adecuado para alguien en un puesto así? ¿Cómo se le integra, cuándo y en qué ámbito? Creer que en algún momento se ficha a un exjugador por su pasado: eso se queda corto».

Aún hoy, el sueño de muchos clubes es nombrar a exprofesionales como directivos, pero estar al frente de todo un club supone otro tipo de reto: «Es bastante raro que un exjugador sea director general», afirma Kahn.