¿Cómo resolverá el Arsenal el problema de Khvicha Kvaratskhelia? El exjugador del Arsenal Ray Parlour admite su «preocupación» por el lateral derecho de cara a la final de la Liga de Campeones contra el PSG

Las lesiones de Jurrien Timber y Ben White han limitado las opciones del Arsenal en el lateral derecho, generando preocupación en el norte de Londres.

Al preguntarle cómo afrontarán los Gunners este problema, Parlour —en declaraciones a GOAL para 10bet, que ofrece promocionesde registro— habló del desafío que supone Kvaratskhelia: «Para mí, es uno de los mejores jugadores que he visto en mucho tiempo. Es genial: lo que hace con el balón, cómo se mete por dentro. Así que eso preocupa un poco.

No sé cuánto tiempo ha estado fuera Timber. Mucho tiempo. Si podrá volver a alinearlo directamente, no lo sé, porque no es lo mismo que cuando te has perdido tantos partidos por lesión. No puedes simplemente entrar de repente y hacerlo genial. Así que será interesante ver qué puede hacer allí. No lo sé. Esa será su preocupación, sin duda.

Quien juegue ahí deberá entregarse al máximo. El lateral derecho no podrá subir tanto; tendrá que mantener una mentalidad defensiva porque conoce su peligro. Por eso creo que los laterales no se proyectarán al ataque como de costumbre.

«Creo que veremos una defensa de cuatro más ordenada, pensando: “Dejemos que los de delante hagan el daño si podemos subir, pero no nos descuidemos”, porque sabemos lo peligrosos que son al contraataque. Así es como Mikel Arteta afrontará el partido».