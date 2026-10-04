Ideas claras para el futuro. El Milan volverá a ser protagonista en el mercado en enero con el objetivo de cerrar un fichaje de primer nivel. La idea de Gerry Cardinale es regalarle a Ruben Amorim un jugador de primerísima fila, al estilo Gonçalo Ramos, que pueda ser, por tanto, un valor añadido dentro y fuera del campo, para el equipo y para el club. A día de hoy, el nombre fuerte es el de Endrick, delantero de la generación de 2006 y propiedad del Real Madrid, con el que esta temporada está desempeñando un papel secundario. Tras la charla de principio de temporada con Mourinho, el talento ex Lyon esperaba jugar, ser una primera alternativa a los titulares, pero los números cuentan otra cosa: una sola aparición y cuatro minutos jugados en toda la temporada, en el tramo final del partido de Liga contra el Elche.
Cómo puede permitirse el Milan a Endrick, del Real Madrid (incluso si juega la Champions League)
El Real se abre a la cesión
Para hacer un balance definitivo habrá que esperar unas semanas, pero Endrick sabe que no puede permitirse llenarse de telarañas en el banquillo; con 20 años debe jugar con continuidad. Su salida en enero es una opción creíble, solo queda por entender con qué fórmula. Según informa Matteo Moretto la exjoya del Palmeiras en verano abrió la puerta al AC Milan, pero el Real Madrid lo bloqueó todo. El escenario de enero está destinado a cambiar con la apertura a una cesión (para no perder el control sobre el jugador), opción que el Milan valora pero que no agrada especialmente a Cardinale. El número uno de RedBird, que tiene una buena relación con la agencia de Endrick, Roc Nation, estudia una propuesta de compra a título definitivo o de cesión con obligación de compra. En segundo plano sigue estando la Roma, otro destino del agrado del brasileño.
CUÁNTO CUESTA ENDRICK
Quien confirmó el interés de Cardinale por Endrick fue Pato, exdelantero del Milan, al margen del Festival dello Sport de Trento: "Creo que debe cambiar, porque para él es duro jugar en Madrid. Sé que Cardinale estaba intentando llevarlo al Milan, hablamos de ello, pero al final no se concretó nada. ¿En enero? Eso no lo sé". Fichado en 2022, Endrick le costó al Real Madrid 35 millones fijos más bonus de hasta 25 millones. Para llevárselo en propiedad hace falta una propuesta importante, no inferior a 60 millones de euros.
La Champions no es necesaria para fichar a Endrick
En otras situaciones, el Milan habría esperado a junio o, en cualquier caso, a después de alcanzar el objetivo mínimo, es decir, la clasificación para la próxima Champions League, pero la competencia es fuerte y el AC Milan ha demostrado que puede realizar inversiones importantes incluso sin la máxima competición europea. Como informa Calcio e Finanza , las cuentas se han sostenido sobre todo gracias a fuentes de ingresos menos directamente dependientes de los resultados deportivos en Europa. Por primera vez en la historia del club, los patrocinios han superado la barrera de los 100 millones de euros, mientras que también han crecido los ingresos por taquilla vinculados a la Serie A y ha habido un recurso importante a las plusvalías. En el ejercicio 2021/22, el último anterior a la entrada de RedBird, la facturación se situaba en 297,7 millones de euros: con respecto a entonces, el crecimiento ha sido del 56,1%.
LA ELECCIÓN DE ADIDAS
El Milan, que a finales de octubre presentará junto al Inter el proyecto del nuevo estadio en San Siro, quiere seguir creciendo en el frente de los ingresos por venta de entradas y patrocinadores. En esta línea van los rumores sobre un regreso a Adidas como marca técnica, al término del contrato con Puma, previsto para el 30 de junio de 2028. Como informa Calcio e Finanza, actualmente la empresa alemana paga al Milan algo más de 25 millones de euros por el patrocinio técnico (dato oficial correspondiente al último balance disponible, temporada 2024/25). Del informe sobre el ejercicio 2025/26 se conocerá el valor del acuerdo para la pasada temporada, pero en cualquier caso es razonable esperar un crecimiento también en este sentido en caso de un nuevo acuerdo con Adidas.
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