En otras situaciones, el Milan habría esperado a junio o, en cualquier caso, a después de alcanzar el objetivo mínimo, es decir, la clasificación para la próxima Champions League, pero la competencia es fuerte y el AC Milan ha demostrado que puede realizar inversiones importantes incluso sin la máxima competición europea. Como informa Calcio e Finanza , las cuentas se han sostenido sobre todo gracias a fuentes de ingresos menos directamente dependientes de los resultados deportivos en Europa. Por primera vez en la historia del club, los patrocinios han superado la barrera de los 100 millones de euros, mientras que también han crecido los ingresos por taquilla vinculados a la Serie A y ha habido un recurso importante a las plusvalías. En el ejercicio 2021/22, el último anterior a la entrada de RedBird, la facturación se situaba en 297,7 millones de euros: con respecto a entonces, el crecimiento ha sido del 56,1%.