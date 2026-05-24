Getty Images Sport
Traducido por
Cómo pretende el Manchester United evitar que Jadon Sancho, fichaje de 73 millones de libras, se marche de Old Trafford en un traspaso barato tras marcar solo un gol en su cesión al Aston Villa
El United incluirá una cláusula de activación en el contrato para proteger su valor.
Según «Bild», el Manchester United activará la cláusula de renovación de Sancho para garantizar una indemnización elevada.
Así evitarían que el jugador de 24 años se marche gratis o a un precio de saldo, lo que supondría una gran pérdida tras los 73 millones de libras invertidos.
Aunque el internacional inglés ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma desde que llegó a Old Trafford en 2021, los responsables del club consideran que proteger su valor de mercado es una prioridad.
Al extender su contrato, el United mantiene ventaja en las negociaciones con posibles compradores que esperaban ficharlo a bajo precio tras sus altibajos en las cesiones.
- Getty Images Sport
El regreso de Sancho al Dortmund parece cada vez más probable
Según medios alemanes, Sancho quiere volver al Borussia Dortmund. El club de la Bundesliga, donde se hizo famoso, sabe que el jugador desea regresar al Signal Iduna Park.
Sin embargo, el club duda sobre si el extremo puede recuperar el nivel que mostró en su primera etapa. Sin embargo, la alta valoración que mantiene el United complica la operación: el jugador ve en el regreso al Westfalenstadion la mejor manera de relanzar su carrera, pero los Red Devils piden una cifra elevada que el club alemán no quiere pagar por un futbolista cuyo valor ha bajado en las dos últimas temporadas.
Las dificultades continúan durante la cesión al Aston Villa
La última cesión de Sancho al Aston Villa no ha convencido a los críticos de que haya recuperado su mejor nivel.
Bajo las órdenes de Unai Emery, ha sido suplente en 9 de los 10 partidos de la Premier y solo ha marcado un gol.
Incluso cuando el Villa celebraba su histórica victoria en la final de la Europa League ante el Friburgo —su primer gran título en tres décadas—, Sancho se limitó a unos pocos minutos como suplente.
- Getty Images Sport
El interés turco ofrece una vía de escape alternativa
Su regreso a Alemania es complicado, pero el exjugador de la cantera del Manchester City podría fichar por la Super Lig.
Los grandes clubes turcos, F.B., Beşiktaş y Galatasaray, buscan reforzar su ataque y han sido relacionados con su fichaje.
Se rumorea que el jugador ya mantuvo conversaciones preliminares en Estambul sobre un posible fichaje.