Según «Bild», el Manchester United activará la cláusula de renovación de Sancho para garantizar una indemnización elevada.

Así evitarían que el jugador de 24 años se marche gratis o a un precio de saldo, lo que supondría una gran pérdida tras los 73 millones de libras invertidos.

Aunque el internacional inglés ha tenido dificultades para recuperar su mejor forma desde que llegó a Old Trafford en 2021, los responsables del club consideran que proteger su valor de mercado es una prioridad.

Al extender su contrato, el United mantiene ventaja en las negociaciones con posibles compradores que esperaban ficharlo a bajo precio tras sus altibajos en las cesiones.