Cómo podría frustrarse el interés del Liverpool por fichar a Yan Diomande, la revelación del RB Leipzig valorada en 100 millones de euros

El periodista de Sky Alemania, Florian Plettenberg, ha arrojado luz sobre los entresijos del acuerdo, señalando que la eliminación de una cláusula de rescisión es el «aspecto más crucial» del plan del club para retener al extremo.

«El RB Leipzig tiene previsto recompensar a Yan Diomande con un nuevo contrato y un aumento salarial basado en el rendimiento, sin añadir una cláusula de rescisión», afirmó Plettenberg. «El RB quiere retener a su joya de 19 años una temporada más, pero consideraría ofertas a partir de 100 millones de euros. El Liverpool lo sigue de cerca y sigue en contacto con sus agentes».