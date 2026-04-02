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Cómo podría frustrarse el interés del Liverpool por fichar a Yan Diomande, la revelación del RB Leipzig valorada en 100 millones de euros
El Leipzig se dispone a frustrar el fichaje del Anfield
Según Sky en Alemania, el equipo de la Bundesliga está trabajando sin descanso para conseguir que su joven promesa de 19 años firme un nuevo contrato a largo plazo. El contrato propuesto incluye un aumento salarial sustancial basado en sus recientes actuaciones estelares, pero conlleva una condición importante para los posibles interesados. El objetivo principal del Leipzig es eliminar cualquier cláusula de rescisión existente o futura. De este modo, el club se asegura de que las partes interesadas no puedan eludir las negociaciones simplemente pagando una cantidad fija, lo que, en la práctica, obliga al Liverpool a satisfacer sus demandas en la mesa de negociaciones.
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Estrategia contractual
El periodista de Sky Alemania, Florian Plettenberg, ha arrojado luz sobre los entresijos del acuerdo, señalando que la eliminación de una cláusula de rescisión es el «aspecto más crucial» del plan del club para retener al extremo.
«El RB Leipzig tiene previsto recompensar a Yan Diomande con un nuevo contrato y un aumento salarial basado en el rendimiento, sin añadir una cláusula de rescisión», afirmó Plettenberg. «El RB quiere retener a su joya de 19 años una temporada más, pero consideraría ofertas a partir de 100 millones de euros. El Liverpool lo sigue de cerca y sigue en contacto con sus agentes».
Valoración de nueve cifras
Aunque el club espera que el joven se quede en el Red Bull Arena una temporada más, internamente han fijado una astronómica valoración de 100 millones de euros (87-115 millones de dólares) por sus servicios. Este elevado precio de salida tiene como objetivo disuadir a todos los clubes, salvo a los más poderosos económicamente del fútbol mundial. El Liverpool sigue siendo uno de los principales admiradores del marfileño. Sin embargo, al no existir una cláusula de rescisión que activar, los Reds se enfrentan a la perspectiva de unas negociaciones agotadoras con un club conocido por su persistente presión en los precios, lo que podría impedirles ficharlo este verano.
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¿Y ahora qué?
La situación sigue siendo incierta mientras Diomande sopesa sus opciones. Aunque un aumento salarial resulta atractivo, la perspectiva de quedar atado a un contrato sin vía de escape podría suponer un escollo para un jugador que sabe que su cotización está en su punto más alto, con los clubes más importantes de Europa pendientes de él. No obstante, por ahora seguirá centrado en ayudar al Leipzig a asegurarse una plaza en la Liga de Campeones la próxima temporada. El equipo de Ole Werner ocupa actualmente la cuarta posición de la Bundesliga con 55 puntos en 27 partidos, a tres puntos del Stuttgart, tercero. Su próximo rival será el Werder Bremen el sábado.