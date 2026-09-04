Poco más de dos meses después de que Salah dejara el Liverpool, el club sigue adaptándose a la vida sin su talismán egipcio. El nuevo entrenador, Iraola, está implantando ahora un nuevo planteamiento táctico para cubrir ese enorme vacío.

En lugar de fichar a un sustituto directo de pierna izquierda para la banda derecha, el Liverpool ha optado por cambiar por completo el equilibrio de su ataque. El club convirtió a Barcola en uno de los fichajes más caros de su historia para que asumiera el protagonismo ofensivo. Barcola llega del Paris Saint-Germain después de firmar unos notables 13 goles y siete asistencias la temporada pasada. Sin embargo, el francés, diestro, rinde mejor cuando se mete hacia dentro desde la izquierda, invirtiendo de hecho el antiguo rol de Salah.