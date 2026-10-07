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«Como perder a John Terry o Gianfranco Zola»: se ensalza la importancia de Moises Caicedo para el Chelsea mientras Frank Leboeuf se pregunta si hace falta un sustituto para Enzo Fernandez, de 125 millones de libras
Caicedo ha jugado solo 14 minutos esta temporada
Esa única aparición se produjo contra su antiguo club, el Brighton, el 30 de agosto. Tras perderse el inicio de la temporada mientras se recuperaba de una pequeña molestia, el jugador de 24 años saltó desde el banquillo contra el Brighton cuando ya se había disputado más de una hora de aquel partido.
Se vio obligado a abandonar el terreno de juego antes de que concluyera ese encuentro de la Premier League, después de que su cuerpo volviera a fallarle. Un problema en el gemelo le ha mantenido de baja durante más de un mes y en cuatro partidos en todas las competiciones.
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Terry y Zola fueron figuras talismánicas para el Chelsea
El Chelsea ha sumado apenas un punto sin Caicedo a su disposición, de los nueve posibles, y ha caído hasta la décima posición de la tabla después de haber sido señalado como posible aspirante al título antes de que comenzara la temporada.
El recuperador sudamericano no participó con su selección durante el último parón internacional, al no querer asumir riesgos con su estado físico, y podría volver a entrar en la pelea por un puesto de cara al partido del Chelsea en casa ante el Bournemouth el sábado.
Xabi Alonso espera que así sea, con el valor de Caicedo comparado con el de un icónico ex capitán y legendario mediapunta italiano por alguien que una vez jugó junto a esos dos favoritos de la afición.
¿Necesita el Chelsea otro centrocampista tras vender a Fernandez?
Preguntado por si el Chelsea, después de perder a Enzo Fernandez rumbo al Manchester City en el mercado de fichajes de verano, necesita añadir otro efectivo a su sala de máquinas, el exdefensa de los Blues y campeón del mundo Leboeuf, que hablaba en asociación con Mr Gamble, declaró a GOAL: «Es una muy buena pregunta. Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en el centro del campo y atrás por las tácticas de Xabi Alonso cuando quiere jugar con tres atrás.
«No creo que realmente funcione ahora mismo. En el centro del campo, es difícil hacer una valoración porque no tienes a Caicedo. Para mí, Caicedo era el hombre clave por encima de Enzo Fernandez y, cuando no tienes a tu jugador principal, es como cuando no tenías a John Terry, Frank Lampard o Didier Drogba o, en nuestro caso, cuando no tenías a Zola: era un equipo diferente.
«Cuando no tienes a Caicedo, es difícil hacer una valoración sobre el Chelsea. El Chelsea está sufriendo ahora mismo porque no es lo bastante fuerte en el centro del campo, eso seguro.
«Cuando Caicedo vuelva, puede jugar con [Romeo] Lavia o [Reece] James. El problema es que, si Caicedo está lesionado y Lavia también está lesionado la mayor parte del tiempo, es difícil construir algo sólido. Lo bueno que tenían antes Fernandez y Caicedo es que podían jugar al menos 40 partidos al año. Ahí es donde hay que trabajar.
«De nuevo, no quiero hacer una afirmación definitiva y decir que necesitan fichar a alguien hasta que veamos cómo funciona con Caicedo en el centro del campo, porque eso supondría un gran cambio.
«Estamos contentos con lo que está pasando en ataque con el Chelsea ahora mismo, y vemos claramente que hay que hacer algo en el centro del campo y atrás, pero es difícil decir de forma definitiva que necesitan a un jugador.
«Ahora mismo, no puedo decir eso mientras Caicedo siga en el vestuario o en el banquillo. Ya tienes a Lavia, [Valentin] Barco y James. Pero esos jugadores tienen que estar en forma. Esa es la cuestión.»
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El Chelsea sigue trabajando para taponar sus fugas defensivas
El Chelsea se ha visto obligado en ocasiones a ser creativo con sus elecciones en el centro del campo, con el capitán del club, James, y el también lateral Malo Gusto ocupando posiciones más centradas. Recuperar a Caicedo aportará un dinamismo extra en esa zona del campo.
El Chelsea necesita encontrar chispa de algún sitio, después de haber ensamblado una temible unidad ofensiva, mientras que las fugas defensivas siguen sin corregirse pese a la incorporación del enigmático portero argentino Emi Martinez.
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