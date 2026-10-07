«Como perder a John Terry o Gianfranco Zola»: se ensalza la importancia de Moises Caicedo para el Chelsea mientras Frank Leboeuf se pregunta si hace falta un sustituto para Enzo Fernandez, de 125 millones de libras

Preguntado por si el Chelsea, después de perder a Enzo Fernandez rumbo al Manchester City en el mercado de fichajes de verano, necesita añadir otro efectivo a su sala de máquinas, el exdefensa de los Blues y campeón del mundo Leboeuf, que hablaba en asociación con Mr Gamble, declaró a GOAL: «Es una muy buena pregunta. Creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en el centro del campo y atrás por las tácticas de Xabi Alonso cuando quiere jugar con tres atrás.

«No creo que realmente funcione ahora mismo. En el centro del campo, es difícil hacer una valoración porque no tienes a Caicedo. Para mí, Caicedo era el hombre clave por encima de Enzo Fernandez y, cuando no tienes a tu jugador principal, es como cuando no tenías a John Terry, Frank Lampard o Didier Drogba o, en nuestro caso, cuando no tenías a Zola: era un equipo diferente.

«Cuando no tienes a Caicedo, es difícil hacer una valoración sobre el Chelsea. El Chelsea está sufriendo ahora mismo porque no es lo bastante fuerte en el centro del campo, eso seguro.

«Cuando Caicedo vuelva, puede jugar con [Romeo] Lavia o [Reece] James. El problema es que, si Caicedo está lesionado y Lavia también está lesionado la mayor parte del tiempo, es difícil construir algo sólido. Lo bueno que tenían antes Fernandez y Caicedo es que podían jugar al menos 40 partidos al año. Ahí es donde hay que trabajar.

«De nuevo, no quiero hacer una afirmación definitiva y decir que necesitan fichar a alguien hasta que veamos cómo funciona con Caicedo en el centro del campo, porque eso supondría un gran cambio.

«Estamos contentos con lo que está pasando en ataque con el Chelsea ahora mismo, y vemos claramente que hay que hacer algo en el centro del campo y atrás, pero es difícil decir de forma definitiva que necesitan a un jugador.

«Ahora mismo, no puedo decir eso mientras Caicedo siga en el vestuario o en el banquillo. Ya tienes a Lavia, [Valentin] Barco y James. Pero esos jugadores tienen que estar en forma. Esa es la cuestión.»