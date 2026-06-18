En pocos meses todo cambió. En enero el Real Madrid quería recuperar a Nico Paz, pero pronto todo dio un giro. El Como se clasificó históricamente para la Liga de Campeones gracias a los 12 goles de su ‘10’, mientras que al Real Madrid llegaron Mourinho y Bernardo Silva.
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Como: Paz, cada vez más cerca de mantener la categoría; una conversación con Mourinho resulta decisiva
CONTACTO CON MOURINHO
Paz volverá al Real Madrid, pues el club confía en su potencial y su valor de mercado es alto: si Florentino Pérez aceptara traspasarlo, tendrían cola de pretendientes. Sin embargo, aún no es el momento; Nico lo entendió tras llamar al nuevo entrenador blanco, que con la plantilla actual no le puede asegurar la titularidad.
11 MILLONES
Nico Paz regresará al Madrid en 2027 por once millones de euros, el valor de la última cláusula de recompra.
Antes, quiere seguir haciendo historia con el Como en la Serie A y en la Liga de Campeones.
Ganas de ir a Como
Fábregas tenía razón: el futuro de Paz estaba entre el Real Madrid y el Como. Nico rechazó las ofertas de la Premier, especialmente la del Tottenham, y quiere seguir con Fábregas para ser titular en la Liga de Campeones.