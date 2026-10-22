Como-Manchester United, las cuentas de dos mundos al revés: 340 millones para construir un sueño y 2.600 millones para perderse

El United, en cambio, ha acumulado nombres. De Moyes a Carrick han pasado siete entrenadores, cada uno con su idea de fútbol y su lista de fichajes; y cada lista quedó huérfana con la llegada del sucesor.
El resultado ha sido una plantilla convertida en museo, con la cuenta todavía abierta: a finales de marzo de 2026, el club aún debía 405 millones en cuotas atrasadas por antiguos fichajes. Se va pagando poco a poco por aquello que ya nadie quiere ver en el campo.
En definitiva, lo que nos recordó aquella húmeda noche de mediados de octubre junto al lago es que el dinero es una condición. No un proyecto. Quien tiene un proyecto lo convierte en un equipo; quien no lo tiene, lo transforma en cuotas por pagar y en motivos de arrepentimiento reflejados en el balance.
Por eso, el más lúcido al final del partido fue precisamente Fàbregas, que admitió no saber si el Como puede competir con todos. Es la frase de alguien que tiene un rumbo y conoce la longitud del camino. Al otro lado, en cambio, hay quien lleva trece años recorriendo mucho camino sin saber adónde va. Pero es consciente, muy a su pesar, de que ha gastado mucho dinero.