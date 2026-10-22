Como-Manchester United, las cuentas de dos mundos al revés: 340 millones para construir un sueño y 2.600 millones para perderse

Ahí está toda la diferencia. El Como ha construido un equipo a imagen y semejanza de una filosofía futbolística muy definida y contemporánea. Fabregas no es un entrenador a expensas de las decisiones ajenas: es un mánager que dirige personalmente el mercado de fichajes. Igual que los ingleses. Pero no solo eso. También es un pequeño accionista. Los fichajes tienen un perfil reconocible, una edad y una actitud que encajan con el fútbol y la idea de juego que el propio entrenador quiere plasmar. Esto es, sencillamente, esa palabra de la que abusamos con demasiada frecuencia: proyecto.

Jesus Rodriguez con diecinueve años, Baturina con veintidós, o jugadores como Diao y Ramon. Y luego está Nico Paz, que representa la culminación de esa trayectoria. Llegó por unos 6 millones, con una opción de recompra a favor del Real Madrid, y este verano lo retuvieron por 60, porque a su alrededor había crecido todo un sistema. El campo lo ha ratificado.

Y ayer, ante los ojos del mundo, la estrella del argentino brilló más que la de cualquier jugador con la camiseta de los Red Devils. El que era «de verdad» bueno, al que todavía hoy definiríamos como «un jugador para el Manchester United», jugaba en el Como.