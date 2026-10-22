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Emanuele Tramacere
Traducido por

Como-Manchester United, las cuentas de dos mundos al revés: 340 millones para construir un sueño y 2.600 millones para perderse

Como
Manchester United
Liga de Campeones
Como vs Manchester United
FEATURES

El comentario sobre las decisiones empresariales del Como y el Manchester United, que anoche se enfrentaron en el campo en un partido que se saldó con una amplia victoria sin historia de los jugadores de Fabregas.

Una Europa League en trece años, al precio de unos 2.200 millones de libras. Una Champions en su debut, en cinco ventanas de fichajes y unos 340 millones de euros invertidos.

El fútbol siempre ha tenido debilidad por la aritmética, pero el miércoles por la noche, junto al lago, se burló de ella. Y es que bajo la lluvia torrencial del Sinigaglia, el Como le dio una lección de fútbol al Manchester United.


  • Un acontecimiento histórico, a su manera. Ya sea por la magnitud del resultado: 4-1, doblete de Nico Paz, goles de Douvikas y Ramon, con Zirkzee salvando el honor; ya sea porque los ingleses no perdían en el campo de un equipo italiano desde el lejano 2007, en aquella semifinal de vuelta contra «aquel» Milan. En el banquillo de los Red Devils aún se sentaba Sir Alex, que al año siguiente ganaría su última Champions bajo otro diluvio, el de Moscú.


    Y ese hilo narrativo nos viene de perlas. Porque, más allá de la lluvia y de una noche más propia de Mánchester que de la orilla del lago, la inversión del orden de las cosas no es solo climática: también es futbolística.

  • Un vuelco, huelga decirlo, que ya solo sorprende a quienes siguen mirando el fútbol a través del prisma del dinero. Pero aquí sí es necesario poner las cifras en orden.

    Desde el verano de 2013, justo cuando Sir Alex Ferguson dejó el cargo, el United ha desembolsado en el mercado cantidades propias de un presupuesto estatal. Hasta la temporada 2022-23, Transfermarkt cifraba el gasto en 1.430 millones de libras; si se suman las últimas cuatro temporadas, se superan los dos. MIL MILLONES. DE LIBRAS. Son unos 2.600 millones de euros.

    Para hacerse una idea: el Manchester United ha gastado en fichajes una cifra superior a los fondos adicionales asignados por Italia a la sanidad en 2026; o equivalente a cerca de una cuarta parte de todo el gasto público anual de un pequeño Estado europeo como Malta, también en 2026.

  • El balance, en cuanto a lo que importa, en este periodo de trece años, es una Europa League: ganada en Estocolmo en 2017 y con la firma de José Mourinho. De la Premier League, ni rastro. Lo mejor han sido dos segundos puestos y, el año pasado, un tercero con Carrick.

    Repasar hoy estos datos con un poco de atención casi provoca una sonrisa. Cifras (siempre en libras) realmente demoledoras a la vista del rendimiento de cada uno: Pogba (94,5 millones); Antony (85,5); Maguire (78,3); Sancho (76,5); Lukaku (76,2). Solo con ellos se superan los 400 millones.

    Y, más recientemente, probablemente, en Old Trafford se han hecho las cosas aún peor. En definitiva, en la historia reciente del fútbol nadie ha gastado más y ganado menos que el Manchester United, cuya gestión en los últimos años se parece mucho a un «caso de estudio» de una escuela de negocios.

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  • Y, hablando de «casos de estudio», aquí entra en escena el Como. Sí, porque enfrente hay un club que hasta hace pocos años militaba en categorías inferiores.

    Desde que Fabregas ocupa el banquillo, el Como ha invertido unos 50 millones de euros en el verano de 2024; 49,2 en enero de 2025; 104 en el verano siguiente y unos 138 en este. Suman alrededor de 340 millones de euros en cuatro ventanas de fichajes, a los que se añaden los retoques de un enero de 2026 sin grandes titulares.

    Sería ingenuo retratarlo como una austera cooperativa de barrio: el ejercicio 2024-25 se cerró con un déficit de 105 millones; y detrás del Como está una de las dinastías más acaudaladas del planeta, la familia Hartono. En definitiva, el Como nunca ha fingido ser pobre. Simplemente ha entendido antes que los demás cómo se debe gastar hoy en el disparatado mundo del fútbol.

  • Ahí está toda la diferencia. El Como ha construido un equipo a imagen y semejanza de una filosofía futbolística muy definida y contemporánea. Fabregas no es un entrenador a expensas de las decisiones ajenas: es un mánager que dirige personalmente el mercado de fichajes. Igual que los ingleses. Pero no solo eso. También es un pequeño accionista. Los fichajes tienen un perfil reconocible, una edad y una actitud que encajan con el fútbol y la idea de juego que el propio entrenador quiere plasmar. Esto es, sencillamente, esa palabra de la que abusamos con demasiada frecuencia: proyecto.

    Jesus Rodriguez con diecinueve años, Baturina con veintidós, o jugadores como Diao y Ramon. Y luego está Nico Paz, que representa la culminación de esa trayectoria. Llegó por unos 6 millones, con una opción de recompra a favor del Real Madrid, y este verano lo retuvieron por 60, porque a su alrededor había crecido todo un sistema. El campo lo ha ratificado.

    Y ayer, ante los ojos del mundo, la estrella del argentino brilló más que la de cualquier jugador con la camiseta de los Red Devils. El que era «de verdad» bueno, al que todavía hoy definiríamos como «un jugador para el Manchester United», jugaba en el Como.

  • El United, en cambio, ha acumulado nombres. De Moyes a Carrick han pasado siete entrenadores, cada uno con su idea de fútbol y su lista de fichajes; y cada lista quedó huérfana con la llegada del sucesor.

    El resultado ha sido una plantilla convertida en museo, con la cuenta todavía abierta: a finales de marzo de 2026, el club aún debía 405 millones en cuotas atrasadas por antiguos fichajes. Se va pagando poco a poco por aquello que ya nadie quiere ver en el campo.

    En definitiva, lo que nos recordó aquella húmeda noche de mediados de octubre junto al lago es que el dinero es una condición. No un proyecto. Quien tiene un proyecto lo convierte en un equipo; quien no lo tiene, lo transforma en cuotas por pagar y en motivos de arrepentimiento reflejados en el balance. 

    Por eso, el más lúcido al final del partido fue precisamente Fàbregas, que admitió no saber si el Como puede competir con todos. Es la frase de alguien que tiene un rumbo y conoce la longitud del camino. Al otro lado, en cambio, hay quien lleva trece años recorriendo mucho camino sin saber adónde va. Pero es consciente, muy a su pesar, de que ha gastado mucho dinero. 

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