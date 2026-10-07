Primero la entrevista en Sky, luego desde el escenario del Premio Gentleman. El Como sigue soñando también gracias al trabajo de Carlalberto Ludi, el director deportivo capaz de convertir en realidad en el mercado las ideas de Cesc Fàbregas. Una dupla que este año ha llevado al club a competir en la Champions League y a ser considerado como un posible rival del Inter en la lucha por el Scudetto. Mérito de campeones como Nico Paz, Kean y no solo ellos, celebrados sin freno por el director deportivo.
Como, Ludi: «Nico Paz está a la altura del 10 de Messi. Kean es un jugador top italiano. ¿El anti-Inter saldrá de Como-Roma? Decidlo vosotros, en el Scudetto se piensa durante la temporada»
¿Contra el Inter y por el Scudetto?
"El domingo (hay Como-Roma, ndr) ¿quien gane será el anti-Inter? Todos vosotros lo decís, puede interesarles a los lectores esto. Para mí es un gran partido entre dos grandísimos equipos, uno puede ser la revelación como el Como y otro que es candidato a todos los efectos como la Roma, con dos grandísimos entrenadores. Existe la incógnita tras el parón, pero espero competitividad, espectáculo, diversión. ¿Nosotros para el Scudetto? No, no lo hemos pensado, como tampoco pensábamos en la Champions el año pasado. Pensamos en trabajar, los objetivos se marcan durante la temporada, día a día. Trabajamos e intentamos entender dónde podemos crecer y mejorar.
¿El 10 de Messi para Nico Paz?
"¿El 10 de Messi para Nico Paz? Antes que nada se lo deseo porque es un chico extraordinario. Dejemos de lado al futbolista, lo ven todos, todos lo elogian, nosotros lo elogiamos, tenemos la suerte de tenerlo desde hace tres años. Pero es un chico extraordinario. Si el 10 es una camiseta tan importante y debe ir sobre los hombros de un hombre valioso, además de un futbolista muy fuerte, creo que Nico tiene las cartas en regla. Después de eso soy demasiado parcial y la dimensión es demasiado grande como para poder exponerme, pero yo puedo dar fe de que Nico Paz es un señor jugador ante todo, pero sobre todo un gran hombre".
KEAN, TOP JUGADOR ITALIANO
"Cesc tiene este estilo de juego que, por suerte, ha conseguido calar en los jugadores, tiene esta identidad clara, esta identidad que nos apasiona, nos emociona, y con la que Moise, en nuestra opinión, encaja perfectamente. Es un jugador diferente al que teníamos, es un jugador determinante, es un top player italiano, y por eso sabemos, no solo esperamos, sabemos que hará la fortuna del Como".
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