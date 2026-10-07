"¿El 10 de Messi para Nico Paz? Antes que nada se lo deseo porque es un chico extraordinario. Dejemos de lado al futbolista, lo ven todos, todos lo elogian, nosotros lo elogiamos, tenemos la suerte de tenerlo desde hace tres años. Pero es un chico extraordinario. Si el 10 es una camiseta tan importante y debe ir sobre los hombros de un hombre valioso, además de un futbolista muy fuerte, creo que Nico tiene las cartas en regla. Después de eso soy demasiado parcial y la dimensión es demasiado grande como para poder exponerme, pero yo puedo dar fe de que Nico Paz es un señor jugador ante todo, pero sobre todo un gran hombre".