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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Como, Ludi: «El Scudetto, un sueño innombrable. ¿Kean? Morata, un chico y un campeón extraordinario»

Como
Serie A

El director deportivo del Como habla entre el terreno de juego y el mercado de fichajes

Carlalberto Ludi, director deportivo del Como, hace balance ante la nueva temporada del conjunto lariano en los micrófonos de Radio 1 Rai : "Ahora el objetivo es el crecimiento del club y del equipo: desarrollo de las infraestructuras, desarrollo de la cultura organizativa, un mercado cada vez más sostenible".


"Prever al Como en la Champions, hace algunos años, habría sido una locura, si no algo visionario - explica, según recoge la ANSA - Pero las ambiciones eran altísimas. Después de eso, llegar a la Champions League en siete años era algo verdaderamente inimaginable. Pero ahora lo disfrutamos".



  • "¿El Scudetto? Para nosotros, como la Champions de este año, sería un sueño casi impronunciable y es inútil pensarlo. Trabajamos para mejorar. Sabemos que confirmarnos no será fácil, al contrario. Pero también tenemos la voluntad y, sobre todo, el equilibrio de gestión para poder intentarlo - añade Ludi -. En el mercado siempre tenemos el mismo enfoque. Cesc nos guía respecto a jugadores que pueden estar alineados con su método, con su estilo de juego. Es normal que, también en virtud de las listas de la UEFA, si fueran italianos, sería mejor - aclara -. Hemos incorporado a un talento que para nosotros es precisamente el símbolo de lo que queremos hacer, que es Liberali, y esperamos y creemos que pueda ser el primero de muchos".


    "Sobre Moise Kean digo que el Como hizo una inversión importante en Álvaro Morata la temporada pasada, una inversión que es justo proteger por un chico y campeón extraordinario".


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