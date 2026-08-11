"¿El Scudetto? Para nosotros, como la Champions de este año, sería un sueño casi impronunciable y es inútil pensarlo. Trabajamos para mejorar. Sabemos que confirmarnos no será fácil, al contrario. Pero también tenemos la voluntad y, sobre todo, el equilibrio de gestión para poder intentarlo - añade Ludi -. En el mercado siempre tenemos el mismo enfoque. Cesc nos guía respecto a jugadores que pueden estar alineados con su método, con su estilo de juego. Es normal que, también en virtud de las listas de la UEFA, si fueran italianos, sería mejor - aclara -. Hemos incorporado a un talento que para nosotros es precisamente el símbolo de lo que queremos hacer, que es Liberali, y esperamos y creemos que pueda ser el primero de muchos".





"Sobre Moise Kean digo que el Como hizo una inversión importante en Álvaro Morata la temporada pasada, una inversión que es justo proteger por un chico y campeón extraordinario".



