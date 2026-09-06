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Cómo logró el Como el «milagro de la construcción» en 90 días para que el Sinigaglia recibiera la aprobación de la UEFA para su debut en la Champions League
Luz verde para un recinto histórico
El Stadio Giuseppe Sinigaglia ha recibido la homologación UEFA de Categoría 4 tras una rápida remodelación completada en menos de 90 días, según La Gazzetta dello Sport. Esta certificación evita que el Como tenga que trasladarse al Mapei Stadium de Reggio Emilia, que había sido designado como sede de contingencia. El equipo de Fabregas recibirá ahora al Leipzig en casa en el estreno del jueves por la noche en la fase de liga de la Champions League.
- Nicolo Campo
Una ambiciosa remodelación transforma el terreno
Financiado por la propiedad indonesia del club, el Como trabajó junto al ayuntamiento local para desmantelar la anticuada Curva Ovest tubular y construir una grada permanente de hormigón armado que cumple con los criterios de la UEFA. El campo se ensanchó dos metros y se volvió a colocar un césped híbrido de nueva generación para adaptarse a la filosofía de posesión intensiva de Fabregas. La profunda remodelación también incluyó la mejora de los focos, la reconfiguración de las zonas de prensa, la renovación de los aseos y la modernización de los sistemas internos de seguridad.
El caldero a orillas del lago espera el debut
Aunque las estructuras tubulares temporales de la sección distinti limitan el aforo para la copa a aproximadamente 11.000 asientos, las entradas para el partido se agotaron en cuestión de minutos. Fàbregas aspira a transformar el pintoresco estadio a orillas del lago en un caldero intimidante que recuerde a una Bombonera en miniatura. Tras haber disputado 104 partidos de la Champions League durante su carrera como jugador, el entrenador se apoyará en gran medida en su pedigrí para guiar al Como en su debut europeo.
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Los anfitriones en racha ponen a prueba a los alemanes
Los anfitriones llegan al duelo llenos de confianza después de sumar siete puntos en tres partidos de la Serie A, culminados con la contundente victoria por 4-1 del viernes en Génova. En cambio, el Leipzig aterriza con un pésimo registro de 18 partidos europeos sin dejar la portería a cero y una sola victoria en sus últimos diez encuentros de la fase propiamente dicha de la Champions League. La sólida zaga del Como, que encajó solo 29 goles en liga la pasada temporada y tres hasta ahora en esta, supondrá una dura prueba para el conjunto de la Bundesliga.
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