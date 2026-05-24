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¿Cómo lo hace Harry Kane? Vincent Kompany, impresionado por el «increíble» hat-trick que ha dado otro título al Bayern de Múnich
El Bayern tomó las riendas tras una primera parte muy reñida
El Bayern ganó la Copa DFB al vencer 3-0 al Stuttgart, logrando así el primer título de Kompany y el doblete nacional. Antes del descanso la final fue igualada; Kompany admitió que el Stuttgart complicó a su equipo en el inicio.
El Bayern falló en los duelos individuales, pero el técnico mantuvo la fe en el descanso. Tras el descanso subió la intensidad, aprovechó los espacios y generó muchas ocasiones. Kane, con un hat-trick, certificó el título para los campeones de la Bundesliga.
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Kane sigue brillando en los grandes escenarios
La tripleta de Kane evidenció su importancia para el Bayern, aunque Kompany subrayó que su valor va más allá de los goles. El técnico elogió la humildad y entrega del delantero pese a su historial goleador.
«No es solo su calidad», declaró el belga a la ARD. «Incluso se lanza a por el balón en la bandera de córner. No tengo ni idea de cómo alguien puede marcar tantos goles en su carrera y seguir pareciendo uno más del equipo. En algún momento, hacia el final, tienes esa sensación: ¿Ha marcado hoy? Y entonces decimos: Sí, tres veces. ¡Es increíble!».
Kompany elogia efusivamente al Bayern
Kompany se mostró encantado con la reacción del Bayern tras un difícil inicio ante un «rival fuerte». El técnico bávaro reveló la confianza que se respiraba en el vestuario en el descanso, a pesar de lo igualado del partido.
«Hoy nos hemos enfrentado a un rival fuerte. La primera parte estuvo muy igualada», explicó Kompany. «Este equipo siempre sube el nivel. En la segunda parte creamos más ocasiones y mantuvimos la solidez defensiva; fue una final de copa casi perfecta. En el descanso los jugadores dijeron: estamos tan cerca, todo puede cambiar».
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El Bayern aspira a seguir cosechando éxitos la próxima temporada
La Copa DFB cierra una gran temporada del Bayern con Kompany, que ya tiene los dos títulos nacionales. El buen momento de Kane ilusiona de cara a la próxima campaña. El delantero sigue decisivo, y el equipo ya se adapta a las exigencias del técnico.