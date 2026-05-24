El Bayern ganó la Copa DFB al vencer 3-0 al Stuttgart, logrando así el primer título de Kompany y el doblete nacional. Antes del descanso la final fue igualada; Kompany admitió que el Stuttgart complicó a su equipo en el inicio.

El Bayern falló en los duelos individuales, pero el técnico mantuvo la fe en el descanso. Tras el descanso subió la intensidad, aprovechó los espacios y generó muchas ocasiones. Kane, con un hat-trick, certificó el título para los campeones de la Bundesliga.