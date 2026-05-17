Cómo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo influyeron en la decisión de Robert Lewandowski de dejar el Barcelona como agente libre, con opciones en la MLS y la Liga Profesional de Arabia Saudí

Mientras Lewandowski se prepara para dejar Cataluña, se sabe que la excelencia constante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo influyó en su decisión. El delantero de 37 años ha visto a sus rivales de siempre acaparar titulares y liderar al Inter de Miami y al Al-Nassr, lo que avivó su deseo de seguir siendo pieza clave en el once.

Piotr Urban, hijo del seleccionador polaco Jan Urban, lo confirma: «En España lo tiene todo: un gran club, una ciudad preciosa, prestigio, dinero, trofeos y una familia feliz. Sin embargo, aún le queda mucho camino por recorrer. Robert ve que Leo Messi y Cristiano Ronaldo siguen brillando en sus equipos y no quiere ser suplente. Esa ambición ha marcado siempre su carrera».