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Cómo Lionel Messi podría haber jugado con Brasil en lugar de con Argentina
La investigación histórica revela los orígenes familiares
Una investigación histórica de tres años revela que Messi podría haber representado a Brasil por su linaje materno. Según un reportaje de Globo difundido por Yahoo Sports, el historiador italiano Fiorenzo Santini halló que un bisabuelo materno del jugador nació en Ribeirão Preto (São Paulo) a principios del siglo XX. La familia emigró a Rosario (Argentina) hacia 1905, lo que le daría a Messi un posible derecho a la ciudadanía brasileña.
- Getty Images Sport
España intentó fichar a Messi
Además de Brasil, Messi podría haber jugado con Italia por sus raíces familiares o con España, donde se formó como futbolista desde los 13 años. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) intentó convencerlo de vestir la camiseta de La Roja, pero el delantero eligió Argentina.
El exseleccionador Vicente del Bosque admitió: «La Federación hizo todo lo posible para que Messi jugara con España. Lionel se negó porque ama a su país. Habría sido un sueño entrenarle».
El legado sigue siendo claramente argentino
Estas revelaciones históricas surgieron tras llevar a la Albiceleste a la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, donde perdieron 1-0 ante España. A sus 39 años y pese a no revalidar el título, sus ocho goles y cuatro asistencias consolidaron su leyenda en Argentina.
Además, la investigación de Santini reveló que el apellido original de su familia materna, Coccettini, se cambió oficialmente a Cuccittini tras establecerse en Rosario.
- Getty
Las futuras pausas aún no están confirmadas.
La selección argentina disfruta ahora de sus vacaciones de verano antes de volver a sus clubes para la pretemporada. Se espera que la Albiceleste regrese en los parones internacionales de septiembre y octubre, aunque aún no tiene partidos confirmados.
Mientras tanto, se espera que Messi se ponga en forma con el Miami de la Major League Soccer y reflexione sobre sus próximos pasos en la selección.
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