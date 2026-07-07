Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Grafica Calciomercato Liberali Italia 2026 2.1Calciomercato/Getty Images

Traducido por

Como: Liberali se someterá a los reconocimientos médicos este viernes; el Milan ha rechazado una oferta más alta

AC Milán
Fichajes

Como, todo listo para la presentación oficial de Liberali: el viernes es el día señalado

Mattia Liberali, talentoso mediocampista ofensivo (n.º 10) nacido en 2008, se destacó en el Catanzaro y ahora llega al Como. El club lariano lo convenció con un proyecto ambicioso y superó la competencia de Sassuolo y Juventus.

  • VIERNES: REVISIONES MÉDICAS

    Tras la decepción en el Europeo sub-19 contra Ucrania, Mattia Liberali se prepara para jugar en el Como, que pagó 6 millones de euros al Catanzaro. El viernes se someterá a los reconocimientos médicos previos a la firma.

    • Anuncios

  • RECHAZAMOS UNA OFERTA SUPERIOR A LA DEL MILÁN

    Liberali ha elegido el Como por Fábregas y por el proyecto: ganará 750 000 euros más bonificaciones en la primera temporada, con un contrato de 5 años con aumentos salariales progresivos. El Milan intentó repatriarlo ofreciendo 1,2 millones de euros netos, pero el jugador y su entorno escucharon y agradecieron la propuesta antes de optar por el Como.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milán crest
AC Milán
MIL