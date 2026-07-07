Como: Liberali se someterá a los reconocimientos médicos este viernes; el Milan ha rechazado una oferta más alta

Liberali ha elegido el Como por Fábregas y por el proyecto: ganará 750 000 euros más bonificaciones en la primera temporada, con un contrato de 5 años con aumentos salariales progresivos. El Milan intentó repatriarlo ofreciendo 1,2 millones de euros netos, pero el jugador y su entorno escucharon y agradecieron la propuesta antes de optar por el Como.