Cómo les va a Greenwood y Lukaku en Turquía: Fenerbahçe-Roma también es su partido

Siete años de espera condensados en una noche: la del ansiado regreso a la Champions League. Aunque el rival de la Roma no será en absoluto asequible: el Fenerbahçe de Mason Greenwood y Romelu Lukaku.

Aquí están, el ex y el... casi ex. En el sentido de que Lukaku jugó en la Roma, aunque solo durante una temporada, la 2023/2024. Mientras que Greenwood pudo haber jugado allí, pero no lo hizo: en verano la Roma lo intentó con fuerza y convicción, pero al final el inglés tomó el camino de Turquía.

Así que ojo con los dos, con Greenwood y con Lukaku. Ambos llegaron a Estambul precisamente durante el verano, para reforzar una plantilla ya de por sí muy interesante y llena de viejos conocidos del gran fútbol europeo.

¿Cómo les está yendo a los dos zurdos en Turquía? De manera muy diferente el uno del otro. Por una serie de razones.







