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Greenwood LukakuGetty Images
Stefano Silvestri

Traducido por

Cómo les va a Greenwood y Lukaku en Turquía: Fenerbahçe-Roma también es su partido

Liga de Campeones
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma

El delantero centro belga jugó en la capital durante una temporada; el zurdo inglés pudo llegar en verano: ahora ambos serán rivales en el debut en la Champions League.

Siete años de espera condensados en una noche: la del ansiado regreso a la Champions League. Aunque el rival de la Roma no será en absoluto asequible: el Fenerbahçe de Mason Greenwood y Romelu Lukaku.

Aquí están, el ex y el... casi ex. En el sentido de que Lukaku jugó en la Roma, aunque solo durante una temporada, la 2023/2024. Mientras que Greenwood pudo haber jugado allí, pero no lo hizo: en verano la Roma lo intentó con fuerza y convicción, pero al final el inglés tomó el camino de Turquía.

Así que ojo con los dos, con Greenwood y con Lukaku. Ambos llegaron a Estambul precisamente durante el verano, para reforzar una plantilla ya de por sí muy interesante y llena de viejos conocidos del gran fútbol europeo.

¿Cómo les está yendo a los dos zurdos en Turquía? De manera muy diferente el uno del otro. Por una serie de razones.



  • Greenwood, ídolo al instante

    No es que hubiera grandes dudas al respecto, teniendo en cuenta lo que Greenwood hizo en sus dos temporadas en Francia con el Marsella. Pero la cuarentena de millones de euros desembolsada por el Fenerbahçe para llevarlo a Estambul ha sido dinero muy bien invertido.

    Mason ha comenzado a lo grande su aventura en Turquía. Siempre como extremo derecho en el 4-2-3-1 de Ismail Kartal, aunque contra la Roma el ex del Manchester United podría actuar más centrado, como mediapunta, con Dorgeles Nene abierto en su lugar.

    10 son las apariciones que ha sumado hasta este momento Greenwood. Con un rendimiento goleador y un impacto ofensivo de primer nivel: el inglés ya ha marcado 4 goles, uno de ellos en la ida del playoff contra el Lyon y otro en la ronda anterior frente al Sturm Graz, añadiendo además un par de asistencias.

    Greenwood no logró marcar diferencias en el derbi perdido el sábado contra el Beşiktaş, el de la pelea Skriniar-Vlahovic. Aunque se mantuvo en el campo durante los 90 minutos. Después de un brevísimo periodo de adaptación, sin embargo, ya se había hecho con el puesto de titular y lo ha mantenido de forma indiscutible.



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  • Estuvo a punto de no estar

    Lo curioso es que Greenwood corrió seriamente el riesgo de no poder jugar el Fenerbahçe-Roma, un partido evidentemente especial para él por lo ocurrido en verano. Y no por una lesión.

    De hecho, el inglés fue sancionado por la UEFA con una multa de 30.000 euros por haber participado en la trifulca que estalló en el tramo final del Lyon-Fenerbahçe, el partido que dio a los turcos el pase a la fase de liga de la Champions League. Pero el temor era que se viera obligado a perderse el debut con la Roma.

    En realidad, Greenwood también habría recibido un partido de sanción. Pero con suspensión condicional. De hecho, la sanción fue suspendida «por un período de prueba de un año a partir de la fecha de la presente decisión», como anunció hace unos días la UEFA.

  • La incorporación lenta de Lukaku

    Lukaku también estará, eso sí. Pero no desde el primer minuto. Como, por otra parte, siempre ha ocurrido hasta ahora, debido a una adaptación lenta y gradual a su nueva realidad.

    El exdelantero centro del Napoli viene de una temporada en la que, de hecho, casi no jugó. La culpa fue de la grave lesión sufrida durante la concentración de hace un año, de una recuperación lenta y de los nuevos problemas físicos que en el tramo final del campeonato provocaron tensiones y chispas con su exclub.

    Lukaku fue recibido como una estrella en Estambul, la respuesta del Fenerbahçe a Osimhen y a la futura llegada de Vlahovic al Besiktas. Pero hasta este momento ha jugado poquísimo. Y siempre entrando desde el banquillo. 5 son sus apariciones en partidos, la última el sábado en el derbi contra el Besiktas: cero goles marcados, lo mismo que asistencias.

    También contra la Roma, así, en el ataque del Fenerbahçe jugará otro viejo conocido de la Serie A: Vedat Muriqi, el ex de la Lazio, con aroma de derbi tras el bienio pasado en el club biancoceleste. El kosovar llegó en junio procedente del Mallorca y hasta ahora ha marcado tres veces, una de ellas en casa del Lyon.

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  • "Tiene algunos problemas de resistencia"

    Así hablaba de Lukaku a mediados de agosto su entrenador, Ismail Kartal, en riesgo de destitución en caso de una nueva derrota contra la Roma tras perder con el Besiktas:

    "Lukaku es un chico realmente positivo. Es un gran trabajador y un buen profesional. Habla seis idiomas. Ha dicho que dentro de tres meses hablaremos turco juntos. Es un jugador seguro de sí mismo. En este momento tiene alguna carencia, pero lo incluiré en la convocatoria para el partido de mañana (el debut contra el Lyon, ndr). Todavía no está al 100%, pero es un jugador muy valiente y decidido. Es muy positivo. Lo hemos fichado para poder contar con su aportación. Es un jugador muy experimentado y fuerte. En este momento no tiene problemas de peso, solo tiene algún problema de resistencia, pero lo resolveremos en unas semanas".

    Para volver a ver al mejor Lukaku, en definitiva, todavía hará falta un poco de tiempo. Solo después el ex de la Roma y de Italia podrá pelear de verdad con Muriqi por el puesto de delantero centro del Fenerbahçe.

  • GuendouziGetty Images

    GUENDOUZI, SANCIONADO

    Si Lukaku es el ex de la Roma y Greenwood su casi ex, en la plantilla del Fenerbahçe no faltan otras caras conocidas de la Serie A. Como el ex del Inter Milan Skriniar, que debería formar pareja con Aké en el centro de la zaga.

    Quien seguro no estará es Matteo Guendouzi, otro que, como Muriqi, habría olido a derbi. ¿El motivo? El mismo que Greenwood: la pelea tras la vuelta contra el Lyon. Solo que el ex de la Lazio, a diferencia de su compañero, fue sancionado y por tanto el jueves por la noche no podrá saltar al campo.

    A Guendouzi le impusieron una multa de 50.000 euros y una sanción de 4 partidos "por haber insultado a otras personas presentes en el partido, provocado a los espectadores y violado las normas fundamentales de buena conducta". De esos 4 partidos, un par quedaron suspendidos durante un año. Pero el francés solo podrá debutar en el tercer partido de la fase de grupos de la Champions League. Por tanto, nada de duelo con el "enemigo" Paulo Dybala.

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