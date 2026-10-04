Cómo le va al hijo de Paratici en la Roma: Lorenzo deslumbra con la Primavera de la Roma

Lorenzo Paratici ha vuelto a empezar en la Roma. Después de haber vivido la pasada temporada cedido precisamente en la Roma y de haber regresado a la Sampdoria, la directiva capitalina ha optado por recuperarlo en calidad de cedido con derecho de compra.
La decisión, por ahora, ha dado sus frutos en la Youth League, donde fue decisivo en la victoria sobre el Fenerbahce, mientras que en liga aún no ha llegado la primera alegría para el futbolista de la generación de 2008, hijo de Fabio, actual director deportivo de la Fiorentina.