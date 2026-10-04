Cómo le va al hijo de Paratici en la Roma: Lorenzo deslumbra con la Primavera de la Roma

El año pasado Lorenzo Paratici brilló en la Roma. Gian Piero Gasperini le hizo jugar, apenas tres días después de su llegada desde la Sampdoria, el amistoso contra el Roma City en el que el jugador de la generación de 2008 firmó un hat-trick en el 8-0 final.

Después sumó 13 apariciones con un gol en Primavera y hasta 12 goles en 13 apariciones con el Sub-18. Allí, entre jugadores de su edad, marcó la diferencia, contribuyendo a llevar a la Roma a la semifinal del campeonato, perdida ante el Bolonia.

Luego regresó a la Sampdoria, que le hizo firmar su primer contrato profesional hasta el 30 de junio de 2028 antes de que la Roma volviera a incorporarlo a préstamo. La Roma no quiso dejar escapar la oportunidad de apostar por un delantero con un potencial excelente.