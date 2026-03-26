Tras una primera parte de la temporada lejos de los focos, ahora Mattia Liberali acapara todos los titulares. El mediapunta nacido en 2007, formado en el Milan, dejó el pasado verano a los rossoneri de forma definitiva para fichar por el Catanzaro de la Serie B: una operación sin coste alguno a cambio del 50 % de los derechos de una futura venta. Los primeros meses fueron complicados, el jugador nacido en 2007 jugaba poco y no lograba dar lo mejor de sí mismo, pero en cuanto encontró algo de continuidad, se puso inmediatamente en racha con goles, asistencias y jugadas decisivas para ayudar al equipo de Aquilani a clasificarse para los playoffs.
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¿Cómo le va a Liberali en el Catanzaro?: goles y asistencias en la Serie B, los detalles del acuerdo con el Milan
LAS CIFRAS DE LOS LIBERALES CON EL CATANZARO
Por cierto: fue precisamente el entrenador quien presionó mucho para fichar a Liberali, una petición respaldada también por el director deportivo Ciro Polito, que valora mucho las cualidades del chico. En 18 partidos de liga, el exjugador del Milan ha sumado tres goles y tres asistencias, además de dos tarjetas amarillas, a lo que hay que añadir también una participación en la Copa de Italia en la primera ronda contra el Sassuolo. Liberali ha jugado de forma regular más o menos desde mediados del pasado diciembre, con algunos minutos aquí y allá, y en su primer partido como titular contra el Sudtirol dio inmediatamente una asistencia; en los tres primeros partidos que ha disputado desde el inicio ha marcado dos goles y ha dado una asistencia decisiva.
¿QUIÉN QUERÍA A LOS LIBERALES?
En otra fase del mercado, el Lecce, el Atalanta y el Parma también se habían fijado en Liberali, pero las negociaciones nunca llegaron a concretarse y los clubes optaron por otras opciones. Quien sí se había mostrado concretamente interesado era el Empoli, dispuesto a apostar por el chico para darle minutos y continuidad en la Serie B. Sin embargo, el jugador y su entorno se dejaron convencer por el proyecto de Catanzaro: a Mattia, como ya se ha dicho, le tiene en gran estima el director deportivo Polito y, sobre todo, Alberto Aquilani, quien le garantizó un papel protagonista y ahora está cumpliendo la promesa que le hizo hace unos meses.