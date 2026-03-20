¿Cómo le va a Insigne en el Pescara?: goles y asistencias para intentar salvar al equipo en la Serie B

El espectáculo de Lorenzo Insigne. Hoy como ayer. El delantero, nacido en 1991, regresó a Pescara el pasado mes de enero como agente libre tras la hazaña de la temporada 2011-12, en la que, junto a Immobile y Verratti, logró el ascenso a la Serie A bajo la dirección de Zdenek Zeman. En aquel entonces era un chaval en pleno auge; hoy ha vuelto con 34 años, pero su calidad sigue siendo la misma. El toque, ese es. Una vez resuelto el contrato con el Toronto de Canadá, Insigne regresó a Italia y, tras algunos contactos con el Parma y la Lazio, decidió fichar por el Pescara de la Serie B.