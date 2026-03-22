Tras haber conseguido el ascenso a la Ligue 1 la temporada pasada, como ya se ha dicho, el Paris FC no quiere ser un mero comparsilla en el fútbol francés. Se trata de un club con una importante capacidad económica y un proyecto a largo plazo que intentará poner en práctica para mantenerse de forma estable en la primera división. Echando un vistazo a la plantilla de la que dispone el entrenador Antoine Kombouaré —que en febrero, a sus sesenta años, sustituirá al héroe del ascenso, Stéphane Gilli—, hay otros dos italianos: el primero es Diego Coppola, defensa central nacido en 2003 que llegó en enero cedido por el Brighton tras haber sido también pretendido por la Fiorentina y el Torino; el otro es Luca Koleosho (2004), internacional sub-21 y formado en el extranjero en el Espanyol, que también llegó en el mercado de invierno cedido por el Burnley.



