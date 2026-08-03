Cómo le fue a Chukwueze en el Fulham y por qué Amorim ha decidido apostar por él en el Milan

Las cifras en el fútbol ofrecen una primera instantánea, pero luego hay que ponderarlas en relación con el contexto: 23 son las apariciones acumuladas por Chukwueze en la Premier League (26 en total contando también las copas inglesas), con tres goles y cuatro asistencias en su haber. Sin embargo, entre medias también dejó actuaciones de gran nivel, como la firmada contra el Manchester City, con incluso los elogios de un tal Pep Guardiola al final del partido.





El rendimiento de Chukwueze en el Fulham ha sido bueno, su ritmo y su capacidad para encarar al rival le han convertido a menudo en una opción imprevisible en el ataque de Marco Silva. Sobre todo con el partido ya en marcha. Y por estas características Amorim lo considera muy funcional para su 3-4-2-1. Chukwueze ha recuperado la confianza tras las dos temporadas muy decepcionantes en Milán y ahora quiere resarcirse. Se jugará un puesto con Athekame en la derecha, con Saelemakers que jugará principalmente por la banda izquierda-



