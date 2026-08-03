Por primera vez desde los años 2000, el Milan no ha realizado ninguna venta a 3 de agosto (Fullkrug ha vuelto al West Ham porque el West Ham dejó sin efecto la opción de compra de 5 millones de euros). Por un lado están las dificultades ligadas a una directiva nueva y poco habituada a ciertas dinámicas, mientras que por otro ha sido precisamente Amorim quien ha querido probar de cerca a algunos jugadores de vuelta tras sus experiencias a préstamo de la pasada temporada. El caso de Chukwueze es evidente: el club rossonero no se ha desesperado ante la decisión del Fulham de no proceder a la adquisición por 24 millones porque el internacional nigeriano gusta mucho, por sus características técnicas, precisamente al técnico portugués. Desde el primer día de la pretemporada, Amorim ha colocado a Chuku abierto por la derecha en su centro del campo de 4, en un rol que recuerda mucho a su feliz experiencia en el Villarreal, donde partiendo desde la derecha se metía hacia dentro para crear problemas en la mediapunta.
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Cómo le fue a Chukwueze en el Fulham y por qué Amorim ha decidido apostar por él en el Milan
LA SENTENCIA DE AMORIM
En la rueda de prensa de presentación, Amorim, acompañado por Cardinale, fue bastante tajante sobre la situación relacionada con Chukwueze: "Chukwu se queda con nosotros. Necesitamos jugadores que sepan jugar el uno contra uno, literalmente. Saelemaekers puede jugar por la izquierda y por la derecha. Cissé y Comotto empezarán la pretemporada con nosotros, luego realmente no tengo ni idea de lo que ocurrirá. Pero importa poco de dónde vengan los jugadores: si juegan bien, si asimilan el coaching y si tienen características que cubren esa necesidad en ese momento, entonces encontraremos un sitio dentro del equipo. Antes de ir a mirar fuera, mirémonos bien dentro. Luego, al final de la pretemporada, veremos qué ha pasado, prestando mucha atención al presupuesto. Creo que Chukwueze tiene realmente grandes cualidades para estar en nuestro equipo y nos da alternativas para jugar con otros sistemas".
Cómo le fue en el Fulham
Las cifras en el fútbol ofrecen una primera instantánea, pero luego hay que ponderarlas en relación con el contexto: 23 son las apariciones acumuladas por Chukwueze en la Premier League (26 en total contando también las copas inglesas), con tres goles y cuatro asistencias en su haber. Sin embargo, entre medias también dejó actuaciones de gran nivel, como la firmada contra el Manchester City, con incluso los elogios de un tal Pep Guardiola al final del partido.
El rendimiento de Chukwueze en el Fulham ha sido bueno, su ritmo y su capacidad para encarar al rival le han convertido a menudo en una opción imprevisible en el ataque de Marco Silva. Sobre todo con el partido ya en marcha. Y por estas características Amorim lo considera muy funcional para su 3-4-2-1. Chukwueze ha recuperado la confianza tras las dos temporadas muy decepcionantes en Milán y ahora quiere resarcirse. Se jugará un puesto con Athekame en la derecha, con Saelemakers que jugará principalmente por la banda izquierda-
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