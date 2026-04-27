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Cómo la «sana competencia» entre Rodrygo y los «Galácticos» del Real Madrid -Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham- hace que «todos mejoren»
El reparto repleto de estrellas de «Galácticos» en el Santiago Bernabéu
El Santiago Bernabéu vuelve a reunir un plantel de estrellas, y el presidente Florentino Pérez, conocido por fichar solo a los mejores, busca recuperar el dominio en España y Europa.
Se esperan más incorporaciones, pero el 15 veces campeón de Europa se centra ahora en recuperar el dominio en España y Europa.
El brasileño Rodrygo, de 25 años, se recupera de una lesión de ligamento cruzado que le impide jugar en 2025-26 y participar en el Mundial, pero sigue en los planes de futuro.
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¿Son competitivos los entrenamientos del Real Madrid?
Una vez recuperado, el sudamericano se reintegrará al Real Madrid junto a Vini Jr., Mbappé y Bellingham. Sabe que debe empezar con buen pie.
En declaraciones a Powerade, dentro de la campaña «Power Your Fate», Rodrygo respondió a GOAL sobre la competencia en los entrenamientos de Valdebebas: «El ambiente es muy competitivo, como corresponde a nuestras altas expectativas.
Cuando estás rodeado de jugadores que buscan la excelencia, todos mejoramos. Compartimos la ambición de dar lo máximo, y esa sana competencia nos prepara para aprovechar nuestros momentos cuando más importa».
Rodrygo demuestra que ningún sueño es demasiado grande.
Rodrygo se cuida dentro y fuera del campo, lo que le mantiene listo cuando se le necesita; ha marcado 71 goles en 297 partidos con el Real Madrid.
Al preguntarle por los aspectos clave de su preparación, respondió: «Para mí, estar listo es un enfoque integral que encarna el lema ‘Power Your Fate’.
«Mi preparación empieza mucho antes del partido: exijo lo máximo a mi cuerpo y mente cada día. También implica comer bien, descansar suficiente e hidratarme constantemente. Esa disciplina me permite controlar mi rendimiento y aprovechar los grandes momentos en el campo».
Gracias a ello, ha conquistado tres Ligas, dos Champions y 39 partidos con la selección absoluta.
Al preguntarle qué significa para él «Power Your Fate» y si cree que ningún sueño es demasiado grande, añadió: «La frase me llega profundo, sobre todo tras mi lesión reciente. Significa que el camino no depende solo de talento, sino de trabajar sin descanso para superar obstáculos y volver más fuerte.
Y, sí, ningún sueño es demasiado grande si estás dispuesto a esforzarte, mantener la concentración y estar preparado cuando llegue tu momento. Como deportista, sea cual sea tu nivel, debes creer en ti mismo y comprometerte con el proceso».
Más títulos por conquistar con el Real Madrid y Brasil
El compromiso incondicional de Rodrygo lo ha llevado a la cima del fútbol mundial. Aunque este verano quizá no pueda pelear por la gloria con Brasil en el Mundial, sigue enfocándose en los grandes logros con su club y la selección.
«Power Your Fate» es la iniciativa global de Powerade que invita a los deportistas a tomar el control de sus resultados mediante la preparación y una hidratación adecuada. Como parte de la larga colaboración de Powerade con la Copa Mundial de la FIFA, de la cual es bebida deportiva oficial, el vídeo de la campaña muestra cómo Powerade impulsa a los deportistas de todos los niveles a esforzarse, aprovechar su momento y convertir el esfuerzo en legado.