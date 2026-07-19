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Baturina ComoGetty Images

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Como: la Premier League puja por Martin Baturina. Aston Villa, Manchester y el Tottenham de De Zerbi lo valoran. ¿Su precio?

Como
M. Baturina

La joya croata ha llamado la atención de los clubes ingleses, pero Fábregas no cede ni un ápice

«Si hay una oferta, la escuchamos. Si nos gusta, la aceptamos, pero no tenemos miedo de rechazarla. El verano pasado rechazamos 60 millones por Assane Diao y en invierno otros 40 por Jayden Addai». Mirwan Suwarso, presidente del Como, tiene claras las ideas sobre el proyecto del club lombardo, que acaba de lograr su primera clasificación histórica para la Liga de Campeones.


Invertiremos para crecer, de la mano de los mayores ingresos que aportan las competiciones europeas y la remodelación del estadio “Sinigaglia”. Pero el mercado de fichajes seguirá siendo clave para ser competitivos y sostenibles en el fútbol italiano.

  • JOYA DE BATURINA

    Es lógico que las jóvenes promesas en las que el Como ha apostado y que el entrenador Cesc Fábregas ha sabido aprovechar en su sistema ofensivo y moderno destaquen. Entre ellos está Martin Baturina, que llega tras formarse en el Mundial (4 partidos, 1 gol), tras brillar en la Liga de Campeones con el Dinamo de Zagreb y luego consolidarse en la exigente Serie A. Allí, junto a Nico Paz, fue pieza clave en la lucha por el cuarto puesto, con 6 goles y 3 asistencias en 29 encuentros.

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  • TRES CLUBES EN PRIMERA LÍNEA

    El croata nacido en 2003, fichado hace un verano por algo menos de 20 millones de euros, se ha convertido muy rápidamente en una de las piezas más valiosas de la plantilla de Fábregas. Ya despierta interés en el extranjero, sobre todo en la rica y codiciada Premier League. Aston Villa, Manchester United y el Tottenham de Roberto De Zerbi lo siguen decerca en este mercado. El conjunto de Unai Emery, tras despedirse de Digne y Tielemans, quiere aprovechar los casi 140 millones que el Chelsea ofrece por Rogers. El United, tras fichar a Tielemans y Santos, negocia con la Roma por Manu Koné. Por último, el Tottenham, que ya invirtió cerca de 280 millones en Van Hecke, Mateus Fernandes y Tonali, busca seguir reforzándose.

  • EL COMO DISPARA A LO MÁS ALTO

    El Como toma nota de que Baturina es muy valorado en la liga más competitiva del mundo, pero, según el presidente Mirwan Suwarso, no planea cederlo solo por cederlo. Si llegara una propuesta concreta, la valorarían, pero desde la directiva lombarda se insiste en que solo una oferta irrenunciable haría dudar a los hermanos Hartono, dueños del club. La prensa inglesa asegura que 80 millones de euros podrían ser suficientes.

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