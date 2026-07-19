«Si hay una oferta, la escuchamos. Si nos gusta, la aceptamos, pero no tenemos miedo de rechazarla. El verano pasado rechazamos 60 millones por Assane Diao y en invierno otros 40 por Jayden Addai». Mirwan Suwarso, presidente del Como, tiene claras las ideas sobre el proyecto del club lombardo, que acaba de lograr su primera clasificación histórica para la Liga de Campeones.





Invertiremos para crecer, de la mano de los mayores ingresos que aportan las competiciones europeas y la remodelación del estadio “Sinigaglia”. Pero el mercado de fichajes seguirá siendo clave para ser competitivos y sostenibles en el fútbol italiano.