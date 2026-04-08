Cómo Khvicha Kvaratskhelia cambió el rumbo del PSG -y dejó al Liverpool lamentando la oportunidad perdida de fichar al genial extremo georgiano

Kvaratskhelia era un completo desconocido cuando llegó a Nápoles en julio de 2022. Sin embargo, en cuestión de meses, los locales ya le habían apodado «Kvaradona», en referencia a sus regates al estilo de Diego Maradona y, por lo tanto, el mayor cumplido posible en una ciudad donde el argentino sigue siendo considerado un dios.

Sin embargo, aunque los aficionados al fútbol italianos ya se habían quedado boquiabiertos con las fascinantes actuaciones de Kvaratskhelia a lo largo de las primeras cinco jornadas de la temporada de la Serie A, no fue hasta la impresionante victoria por 4-1 del Nápoles sobre el Liverpool de Jürgen Klopp en la primera jornada de la Liga de Campeones 2022-23 cuando realmente llamó la atención del resto de Europa.

Puede que varios extremos hayan puesto en aprietos a Trent Alexander-Arnold a lo largo de los años, pero nadie le ha atormentado como Kvaratskhelia, que superó al lateral derecho casi a voluntad, y sobre todo antes de asistir a Giovanni Simeone para el tercer gol de los locales. Alexander-Arnold simplemente no pudo hacer frente a Kvaradona, pero, de hecho, nadie pudo.

Kvaratskhelia dejó en ridículo a Joe Gómez en las jugadas previas al segundo y tercer gol del Nápoles: primero robándole el balón al central mientras presionaba en la zona alta del campo, y luego con una demostración de fuerza cerca de la línea de banda que le dio tiempo y espacio suficientes para centrar a Simeone y que este marcara. El jugador de Tiflis también dejó en evidencia a Fabinho en dos ocasiones con la misma jugada de regate que se hizo rápidamente viral.

En ese sentido, Klopp tenía razón cuando dijo que Alexander-Arnold no podía haber hecho nada esa noche, señalando que la única forma de neutralizar a Kvaratskhelia era impedir que el balón llegara al entonces jugador de 21 años, porque una vez que lo hacía, era imposible detenerlo.

«Cuando tiene la ventaja del primer movimiento, ya se ha escapado», declaró el alemán a los periodistas. «Pero si no puedes hacer eso, entonces hay que protegerlo, porque tiene velocidad, es descarado, se va por dentro, puede ir por fuera, y eso lo hace siempre muy difícil.

«Sé que la gente hablará de una o dos situaciones en las que Trent intentó ponerse delante de él y el balón se coló, pero el chico es muy bueno y muy rápido, y hay que defenderlo entre todos en esos momentos».