Cómo juega la Italia de Mancini: «Dos delanteros o 4-3-3, jugar bien y divertirse»

En la cabeza de Mancini siempre ha estado como prioritaria la elección del sistema 4-3-3, pero la mención de las dos puntas es obligatoria dada la abundancia de delanteros centros a disposición.





Analizando la convocatoria, y sobre todo las ausencias que habrían podido condicionar y no poco las decisiones del seleccionador (sobre todo Dimarco), el once ideal inicial que podría proponer el técnico es el de un 4-3-3 fluido que podría transformarse llegado el caso en un 4-3-1-2.





En la portería, el capitán Donnarumma; en el centro de la defensa, Mancini y Bastoni, con Calafiori como lateral izquierdo al estilo Arsenal y Kayode a la derecha (a la espera de Palestra de cara al futuro). En el centro del campo, Barella y Tonali podrían acompañar desde el primer momento a Alessandro Romano en la medular, pero tampoco se puede descartar a Frattesi como llegador con Tonali como mediocentro.

Por último, arriba Kean y Pio Esposito partirán como titulares, con la punta del Como destinada a abrirse hacia la izquierda y uno entre Daniel Maldini y Samuele Inacio en la mediapunta con libertad para abrirse a la derecha.





Italia (4-3-3/4-3-1-2): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Maldini, Pio Esposito, Kean.