Como: Jesús Rodríguez se retira entre lágrimas por una lesión ante el Pisa: su estado

En sustitución de Jesús Rodríguez, cuyo caso requerirá un análisis más detallado para comprender la verdadera gravedad del problema, entró Baturina. A pocos minutos del inicio del partido, Fábregas había justificado así la exclusión del croata: «En la banda hay tres o cuatro jugadores con más problemas físicos; uno es Baturina, y los otros son Valle y Ramón». Sin embargo, solo este último ni siquiera llegó a sentarse en el banquillo.