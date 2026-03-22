Malas noticias para el Como en el partido contra el Pisa. Los larianos perdieron en la primera parte a Jesús Rodríguez por lesión; el jugador, que llevaba varios minutos sintiendo molestias en la rodilla derecha, se vio obligado a pedir el cambio. El futbolista, nacido en 2005, salió del campo llorando y se dirigió inmediatamente a los vestuarios.
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Como: Jesús Rodríguez se retira entre lágrimas por una lesión ante el Pisa: su estado
DENTRO DE BATURINA
En sustitución de Jesús Rodríguez, cuyo caso requerirá un análisis más detallado para comprender la verdadera gravedad del problema, entró Baturina. A pocos minutos del inicio del partido, Fábregas había justificado así la exclusión del croata: «En la banda hay tres o cuatro jugadores con más problemas físicos; uno es Baturina, y los otros son Valle y Ramón». Sin embargo, solo este último ni siquiera llegó a sentarse en el banquillo.
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