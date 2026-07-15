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Grafica Chalobah Como InterCalciomercato
Emanuele Tramacere

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Como-Inter por Chalobah, Suwarso: «Le hice una propuesta a Marotta, y esto es lo que me respondió»

Como
Inter Milán
Chelsea
T. Chalobah

El defensa del Chelsea es objeto de disputa entre ambos clubes, pero el presidente del Como ha presentado una propuesta al presidente del Inter para resolver el asunto de forma amistosa.

Trevoh Chalobah ha sido durante mucho tiempo el principal candidato tanto del Inter como del Como para reforzar sus respectivas defensas. El Chelsea pide una cifra alta por su traspaso. Hoy ambos clubes han pausado la operación, aunque se generó tensión cuando el Como, dirigido por Cesc Fábregas, presentó su primera oferta mientras el Inter aún negociaba con los agentes del jugador.


El presidente del Como, Mirwan Suwarso, desbloqueó la situación al confirmar hoy, en el programa «Business of Sport», que habló con Marotta para buscar un acuerdo intermedio.


  • PARA LOS MEDIOS, ESTÁBAMOS EN COMPETICIÓN

    Suwarso no menciona a Chalobah ni al Inter, pero reconoce: «Los medios nos sitúan compitiendo con otro equipo italiano por un jugador británico».

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  • LA PROPUESTA A MAROTTA

    «Le dije: “¿Por qué no llamas al presidente del otro equipo y le preguntas si lo quieren? Si lo quieren, que lo tomen y nosotros nos retiramos. Pero si lo compran, que nos den uno de los suyos»».

  • LA RESPUESTA

    «Dijo: “Gracias por llamar. Te lo agradezco; te responderemos hoy. Si no seguimos, aquí tienes otras opciones que barajábamos. Las compartiremos contigo”. Para mí, esta relación beneficia a ambos clubes y nos ayuda a crecer».

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  • CAMBIO DE OBJETIVOS

    Por ahora, Inter y Como descartan fichar al inglés del Chelsea y exploran otras opciones. El Inter busca a Stones, agente libre, y el Como a Davinson Sánchez, del Galatasaray.