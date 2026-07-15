Como-Inter por Chalobah, Suwarso: «Le hice una propuesta a Marotta, y esto es lo que me respondió»

Trevoh Chalobah ha sido durante mucho tiempo el principal candidato tanto del Inter como del Como para reforzar sus respectivas defensas. El Chelsea pide una cifra alta por su traspaso. Hoy ambos clubes han pausado la operación, aunque se generó tensión cuando el Como, dirigido por Cesc Fábregas, presentó su primera oferta mientras el Inter aún negociaba con los agentes del jugador.
El presidente del Como, Mirwan Suwarso, desbloqueó la situación al confirmar hoy, en el programa «Business of Sport», que habló con Marotta para buscar un acuerdo intermedio.