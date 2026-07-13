Hoy es el día de Mattia Liberali en el Como. El joven centrocampista, nacido en 2007 y procedente del Milan, se sometió esta mañana a las pruebas médicas en Monza antes de firmar sucontrato con el equipo dirigido por Cesc Fábregas.
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Como, hoy es el gran día de Mattia Liberali: reconocimientos médicos en Monza y, luego, la firma del contrato hasta 2031
LAS CONDICIONES DEL ACUERDO
Tras una gran temporada en la Serie B con el Catanzaro (24 partidos, 3 goles y 4 asistencias—, el Como superó al Milan (que, mediante su presidente Gerry Cardinale y el nuevo entrenador Rubén Amorim, intentó convencerlo de volver), así como al Sassuolo, la Juventus y el Torino, y acordó un contrato hasta junio de 2031 por un millón de euros más bonificaciones. Para ficharlo, el club lombardo pagó los 6 millones de la cláusula, de los cuales el 50 % irá al Milan.
LAS PRIMERAS PALABRAS
«Estoy muy contento, tengo muchas ganas de empezar», declaró Mattia Liberali a Sky Sport a su llegada a la clínica donde se someterá a los reconocimientos médicos con el Como. Para su futuro técnico, Cesc Fábregas, este mediapunta de 2007 se unirá a una plantilla ofensiva que ya incluye a Nico Paz, Baturina, Jesús Rodríguez, Assane Diao, Jayden Addai, Nicolás Kuhn, Alieu Fadera y Ali Jasim.
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