Como, hoy es el gran día de Mattia Liberali: reconocimientos médicos en Monza y, luego, la firma del contrato hasta 2031

Tras una gran temporada en la Serie B con el Catanzaro (24 partidos, 3 goles y 4 asistencias—, el Como superó al Milan (que, mediante su presidente Gerry Cardinale y el nuevo entrenador Rubén Amorim, intentó convencerlo de volver), así como al Sassuolo, la Juventus y el Torino, y acordó un contrato hasta junio de 2031 por un millón de euros más bonificaciones. Para ficharlo, el club lombardo pagó los 6 millones de la cláusula, de los cuales el 50 % irá al Milan.