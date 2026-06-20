«¡Como Haití!» Reacciones de la prensa sobre el «equipo más débil del torneo» tras la eliminación de Turquía del Mundial

Hürriyet: «Sin goles, sin puntos. ¡Una despedida amarga y una gran decepción!»

Fanatik: «¡Como Haití! Quedamos eliminados sin marcar, ¡como Haití! Compartimos el destino del equipo más débil del torneo».

Söszu: «Tras perder con Australia y ahora con Paraguay, vivimos una gran decepción. Ya estamos eliminados antes siquiera del primer partido de grupos».

Habertürk: «La aventura mundialista de Turquía, ausente desde hace 24 años, duró muy poco: llegamos con esperanza y ahora estamos eliminados antes del último partido».

Turquía: «¡Una pesadilla!»