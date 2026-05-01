«¡¿Cómo ha podido parar eso?!» - Morgan Gibbs-White, impresionado por la «magnífica» parada de Emi Martínez en la ajustada victoria del Nottingham Forest sobre el Aston Villa en la Europa League

Gibbs-White elogió la espectacular atajada de Martínez en la ajustada victoria 1-0 del Nottingham Forest sobre el Aston Villa en la ida de semifinales de la Europa League.

El portero argentino protagonizó la jugada del partido en el City Ground al detener un disparo de Igor Jesús con una gran reacción en la primera parte. Aun así, el Forest ganó gracias a un penalti de Chris Wood en la segunda parte, señalado tras revisar el VAR una mano de Lucas Digne. El resultado otorga una ligera ventaja al Forest de cara al partido de vuelta en Villa Park, donde ambos equipos se jugarán el pase a la final.