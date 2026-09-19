Tras un inicio de temporada como protagonista, Adin Licina firma una actuación ligeramente por debajo de su nivel contra la Virtus Entella. El joven delantero alemán de la Cremonese, llegado cedido desde la Juventus, fue alineado como titular por Fabio Pecchia, pero no logró dejar su huella en los últimos metros.
Cómo ha jugado hoy Licina, talento cedido por la Juventus al Cremonese
Licina se quedó sobre el campo durante 58 minutos, antes de dejar su sitio a Nasti, sin lograr encontrar la acción decisiva ni mostrar esas jugadas que habían caracterizado su brillante debut con la Cremonese. El duelo ante el Entella terminó 0-0, en un partido en el que al delantero le costó entrar de lleno en la maniobra ofensiva.
Un paso atrás, por tanto, respecto a sus primeras apariciones con la Cremonese. El Licina, nacido en 1997, había comenzado de hecho su aventura por todo lo alto, firmando dos goles y una asistencia en los dos primeros partidos, ante el Parma en la Coppa Italia y el Padova en la Serie B. Después de los buenos 90 minutos disputados ante el Cesena, llegó la sustitución en torno a la hora de juego contra el Entella, en una jornada en la que sus cualidades ofensivas quedaron sin mostrarse.
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