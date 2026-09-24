Al final, como siempre, cuenta el resultado. Y la nueva etapa de la Alemania de Jurgen Klopp ha comenzado exactamente como terminó la anterior, es decir, sin esa victoria que habría servido para mantener la sonrisa mostrada ante la prensa en la víspera.





Ante Países Bajos acaba 1-1, con un gol muy criticado de Nmecha en un partido que, de todos modos, vio a los alemanes en grandes dificultades durante largos tramos y con hasta dos goles anulados a la nueva selección neerlandesa dirigida por Xavi antes del tanto final de Gakpo.





La gran diferencia con la selección que cayó estrepitosamente en los últimos Mundiales y que entonces dirigía Julian Nagelsmann, de hecho, aún no se ha visto, con varias decisiones en la alineación que sorprendieron, pero con los viejos problemas, sobre todo defensivos, que siguen haciéndose evidentes.



