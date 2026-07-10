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¿Cómo frenar a Erling Haaland? Un exdefensa inglés lo explica, y se desvela la clave del éxito de Inglaterra en cuartos del Mundial
Kane y Bellingham, protagonistas de la selección inglesa
Tras 60 años de espera, Inglaterra alcanza los cuartos de final de otro gran torneo, tras las semifinales del Mundial 2018 y dos finales consecutivas de la Euro.
Jude Bellingham recuerda por qué es un «galáctico» en el Real Madrid, mientras el capitán Harry Kane, ya récord, muestra su mejor nivel.
- GOAL
El partido de cuartos de final contra Noruega se jugará en Miami.
Kane, en racha, amenaza a Noruega en Florida. Enfrente, Haaland pondrá a prueba a la defensa inglesa.
Haaland lleva siete goles en el Mundial, uno más que Kane en la lucha por la Bota de Oro. Ambos querrán mantener vivas sus opciones cuando se vean las caras en el campo de los Miami Dolphins.
¿Cómo se puede frenar al prolífico Haaland?
Al ser preguntado sobre cómo contener a jugadores como Haaland, el excentral inglés Walker —con 59 partidos internacionales—, en declaraciones sobre las apuestas delMundial, declaró a GOAL: «Es el Mundial, hay futbolistas fantásticos, así que siempre será difícil.
«Jugadores como Haaland y [Kylian] Mbappé no siempre participan en el partido, pero tienen un momento de brillantez. La concentración será clave contra Noruega: puedes controlar a Haaland 98 minutos, pero en el 99 aparece y marca dos goles. La concentración y la unidad serán fundamentales.
«Cuando te expulsan a un jugador, como nos pasó en octavos contra México, es la unidad del equipo la que te da el resultado. Los goles los marcan los jugadores, pero el grupo estaba comprometido: “No vamos a salir de este campo habiendo encajado un gol después de que expulsaran a [Jarell] Quansah”.
Hay que creer en ello y, cuando todo el equipo lo hace, esa unidad se fortalece.
No se trata de que un defensa marque a Haaland, sino de que todos hagan su trabajo y corran juntos, porque es un jugador peligroso.
«No se trata solo de Haaland; debemos ganar nuestros duelos en todo el campo. Esa unidad que mostraron ante México debe mantenerse contra Noruega».
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Tuchel debe hacer algunos ajustes tácticos
Quansah cumple dos partidos de sanción tras su expulsión en el Azteca, y el capitán del Chelsea, Reece James, aún se recupera de una lesión, por lo que Inglaterra presenta dudas defensivas de cara al duelo contra Haaland.
Sin embargo, Thomas Tuchel tiene suficiente calidad para ajustar el esquema sin romper el equilibrio. Si los Tres Leones neutralizan a ese potente ‘9’ este fin de semana, darán un paso más hacia la gesta de 1966.
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