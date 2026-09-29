De estar fuera de la plantilla, o casi, en el Niza a ser titular en la Francia de Zidane en el banquillo. La parábola futbolística de Lucas Da Cunha es al mismo tiempo increíble y extraordinaria. En tres años, el nacido en 2001 ha pasado de ser malvendido por el Niza al Como por 700.000 euros a consolidarse como uno de los mejores centrocampistas a nivel europeo. En enero de 2023 llegó el giro: lo ficha el Como en Serie B. Llega como extremo ofensivo/mediapunta, conquista enseguida la Serie A, pero sus primeros pasos en la máxima categoría no son precisamente felices: varias críticas, algún juicio precipitado. Pero con la confianza del técnico adecuado en el momento adecuado, cualquier jugador puede expresarse al máximo de su potencial: eso es lo que ha pasado entre el nacido en 2001 y Cesc Fàbregas.