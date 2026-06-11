Tras superar sus problemas físicos —solo jugó ante el Southampton este año—, la próxima será su primera temporada completa en el Liverpool. Desde su llegada hace un año, fichado del Parma por 35 millones más el 10 % de una futura venta, varias cosas han cambiado, sobre todo el entrenador: Iraola reemplazó a Slot. El ex del Bournemouth trabaja bien con los jóvenes y, en la posición de Leoni, ya valorizó a algunos, entre ellos Huijsen, cuando estaba en Inglaterra. Hoy Virgil van Dijk es el central titular y al lado hay un hueco tras la salida de Konaté. Probablemente llegue un sustituto del mercado y Leoni empiece desde atrás, pero está decidido a destacar desde el primer día para ganar minutos.