A menudo se dice que, sobre todo de joven, una lesión ayuda a crecer. Quizá eso le ocurrió a Giovanni Leoni, quien pasó en solo 90 minutos del entusiasmo por debutar con el Liverpool al drama de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda: En septiembre, el joven de 2006 fue titular en la Carabao Cup ante el Southampton y brilló hasta que, en el minuto 80, su rodilla cedió. «Un dolor fuerte, el mayor que he sentido en mi vida», recordaría después Leoni.
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¿Cómo está Leoni?, el plan del Liverpool y cuándo volverá a los terrenos de juego. Los entresijos de su recuperación: «Se está convirtiendo en una bestia»
LA RECUPERACIÓN TOTAL
Una temporada de trabajo constante para recuperarse de la lesión: sacrificios, ganas de volver, desánimo y nuevos objetivos. Trassuperar la fasemásdura de larehabilitación, en marzo regresó al trabajo individual en Kirkby y, un mes después, se reincorporó parcialmente al grupo, con la mira puesta en llegar al 100 % en la pretemporada deverano. El proceso ha sido gradual para evitar recaídas, y el club confía plenamente en él. Según la prensa inglesa, el cuerpo técnico se ha impresionado con su respuesta física. Arne Slot, exentrenador del Liverpool, lo resumió en abril: «Se está convirtiendo en una bestia».
LEONI EN EL NUEVO LIVERPOOL
Tras superar sus problemas físicos —solo jugó ante el Southampton este año—, la próxima será su primera temporada completa en el Liverpool. Desde su llegada hace un año, fichado del Parma por 35 millones más el 10 % de una futura venta, varias cosas han cambiado, sobre todo el entrenador: Iraola reemplazó a Slot. El ex del Bournemouth trabaja bien con los jóvenes y, en la posición de Leoni, ya valorizó a algunos, entre ellos Huijsen, cuando estaba en Inglaterra. Hoy Virgil van Dijk es el central titular y al lado hay un hueco tras la salida de Konaté. Probablemente llegue un sustituto del mercado y Leoni empiece desde atrás, pero está decidido a destacar desde el primer día para ganar minutos.