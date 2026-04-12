Cómo España superó las decepciones de los Juegos Olímpicos y la Eurocopa para demostrar que es favorita en la Copa del Mundo Femenina

La decepción aumentó porque el torneo se celebró menos de un año después de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, donde España partía como favorita pero regresó sin medalla. Tras la sorpresiva derrota ante Brasil en semifinales, llegó una ajustada caída ante Alemania en el partido por el bronce, dejando a las campeonas del mundo con poco que mostrar tras su salida de Francia.

Sin embargo, a 14 meses de la Copa del Mundo Femenina 2027, las campeonas de 2023 no han perdido la esperanza. La razón es clara: la selección ha encadenado una racha brillante desde entonces y llega al choque del martes contra Inglaterra, de clasificación para el Mundial, como la gran favorita para ganar el torneo en Brasil.