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Ameé Ruszkai

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Cómo España superó las decepciones de los Juegos Olímpicos y la Eurocopa para demostrar que es favorita en la Copa del Mundo Femenina

Analysis
Spain
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Women's football
England vs Spain
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La desolación de España tras perder la final de la Eurocopa el verano pasado era palpable. Quizá no haya forma más cruel de perder que en los penaltis, y esa teoría quedó respaldada por la desolación mostrada por las jugadoras y el cuerpo técnico de La Roja después de que Inglaterra remontara para llevar el partido de Basilea a la prórroga y luego derrotara a las campeonas del mundo por 3-1 en la tanda de penaltis. «Muy cruel», así lo describió Aitana Bonmati, tres veces ganadora del Balón de Oro. «Nos dolerá durante algún tiempo».

La decepción aumentó porque el torneo se celebró menos de un año después de los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, donde España partía como favorita pero regresó sin medalla. Tras la sorpresiva derrota ante Brasil en semifinales, llegó una ajustada caída ante Alemania en el partido por el bronce, dejando a las campeonas del mundo con poco que mostrar tras su salida de Francia.

Sin embargo, a 14 meses de la Copa del Mundo Femenina 2027, las campeonas de 2023 no han perdido la esperanza. La razón es clara: la selección ha encadenado una racha brillante desde entonces y llega al choque del martes contra Inglaterra, de clasificación para el Mundial, como la gran favorita para ganar el torneo en Brasil.

  • Sonia Bermudez Spain Women 2025Getty Images

    Nuevo equipo directivo

    Desde la Eurocopa, España ha cambiado mucho. Montse Tome, cuestionada como entrenadora, dejó el cargo tras el torneo y fue reemplazada por la exdelantera del Barcelona, Sonia Bermúdez. Además, convocó a la experta defensa central Mapi León, ausente de la selección desde la protesta de las jugadoras tras la Eurocopa 2022.

    Su regreso fue clave: España ganó la Liga de Naciones en diciembre con dos victorias por 0-0 ante Suecia y Alemania. Tras ganar la vuelta de la final 3-0 ante 55 843 espectadores en Madrid, Alexia Putellas lo definió como «una de las mejores noches de mi carrera».

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  • Aitana Bonmati Spain Women 2025Getty Images

    Superar la ausencia de Bonmati

    España, que debía ganar tras el 0-0 en Kaiserslautern, jugó sin Bonmati. La tres veces ganadora del Balón de Oro, que había conseguido su tercer trofeo consecutivo apenas unas semanas antes, sufrió una fractura de peroné entre los dos partidos de la final de la Liga de Naciones. La lesión requirió cirugía y la mantiene inactiva desde entonces; podría no regresar hasta el final de la temporada.

    «Ausencias como la de Aitana pueden desestabilizarte porque a nadie le gusta ver a una compañera lesionada», declaró Irene Paredes, capitana de España y compañera suya en el Barcelona. Pese a ello, La Roja ha sabido sobreponerse y ha brillado tanto en la final de la Liga de Naciones como en las dos victorias posteriores de la fase de clasificación para el Mundial.

  • Alexia Putellas Spain Women 2025Getty Images

    Talento de primer nivel en plena forma

    La selección española es fenomenal en su conjunto. Aunque Bonmati se recupera, sigue siendo una de las mejores y más profundas del fútbol femenino internacional. En el medio, Patri Guijarro brilla tras su regreso de enero, y Alexia Putellas aspira a su tercer Balón de Oro con 20 goles y 11 asistencias, cifras que podría aumentar en las semifinales de la Champions.

    Más adelantadas, Mariona Caldentey, subcampeona del Balón de Oro el año pasado, sigue brillando en ataque, y Claudia Pina mantiene su gran estado de forma, quizá incluso superando lo logrado la temporada pasada.

    Y eso solo es la punta del iceberg de la calidad que tiene Bermúdez.

  • Vicky Lopez Spain Women 2025Getty Images

    Los jóvenes dan un paso al frente

    En los últimos meses ha sido emocionante ver cómo varias jóvenes promesas han destacado en la selección española. Por ejemplo, Vicky López ocupó el puesto de Bonmatí en la final de la Liga de Naciones y marcó el segundo gol en la victoria 3-0 que dio el título.

    Ya en las eliminatorias del Mundial, con rivales más accesibles como Ucrania e Islandia, Bermúdez ha dado más minutos a las jóvenes. Tras formarse en todas las categorías inferiores, la seleccionadora de 41 años conoce de primera mano el talento de las canteras y ha convocado a jugadoras como Aiara Agirrezabala y Clara Serrajordi, ambas entre las diez primeras de la lista NXGN Femenino 2026 de GOAL. Serrajordi, en especial, brilló como titular ante Ucrania el mes pasado y ya había mostrado madurez en 25 minutos contra Suecia en octubre.

    También destacan Edna Imade, delantera de 25 años del Bayern de Múnich con dos goles en cuatro partidos, y Lucía Corrales, que fichó por el London City Lionesses procedente del Barcelona por una cifra importante en verano. Ambas se han hecho un hueco en la convocatoria y aportan frescura al equipo.

  • Jenni Hermoso Sonia Bermudez Spain Women 2025Getty Images

    Demostrar algo

    Aunque hay caras nuevas, la base que hizo grande a esta selección española sigue intacta y ha permitido superar la decepción del verano pasado. La plantilla combina calidad, experiencia y jóvenes promesas, lo que ha mantenido a La Roja en lo más alto pese a ausencias, lesiones y polémicas en el cuerpo técnico.

    ¿Podrá Bermúdez cambiar esa tendencia? Llegó con escepticismo por su falta de experiencia, pero su adaptación en la final de la Liga de Naciones fue impresionante. ¿Será un buen augurio? Solo el tiempo lo dirá, y el partido del martes contra Inglaterra será una gran prueba.

  • Irene Paredes Leah Williamson Spain England Women 2025Getty Images

    La oportunidad llama a la puerta

    La visita de España a Londres es una gran oportunidad para el equipo. Quizá «venganza» sea un término excesivo, pues los tres puntos en juego no se comparan con el título que las Lionesses lograron al vencer a La Roja en la final de la Eurocopa 2025 el verano pasado. Aun así, España puede tomarse cierta revancha, sobre todo porque Inglaterra ganó el último duelo en Wembley, en la Liga de Naciones, aunque luego España se llevó el título y las Lionesses se quedaron fuera de la final.

    La altísima exigencia de ambos equipos, lo que suele estar en juego y el hecho de que sean los mejores de Europa alimentan una rivalidad que, aunque no tiene base geográfica, fascina e intriga en el fútbol internacional.

    Ahora las Lionesses buscarán demostrar por qué ganaron esa final, mientras que España, vigente campeona del mundo tras vencer a Inglaterra en la final de 2023, tiene la ocasión de recordar que es la favorita para repetir título en 2027.

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