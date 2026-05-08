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Cómo Endrick dominó el francés en solo cuatro meses: se desvelan los secretos de la joven promesa del Real Madrid para alcanzar la excelencia lingüística en el Lyon
Un políglota en ciernes
La rápida adaptación de Endrick a Francia, tras dejar temporalmente el Bernabéu, impresiona: ha marcado ocho goles en 19 partidos. Después de dominar inglés y español en el Real Madrid, este joven de 19 años ahora añade francés a su repertorio lingüístico.
Llegó en enero al Groupama Stadium y ya se ha integrado a la cultura local. Thiago Freitas, director de operaciones de Roc Nation —la agencia que gestiona su carrera—, dijo a UOL que este avance se basa más en su dedicación y curiosidad que en métodos secretos.
Su fichaje por el Lyon buscaba garantizarle un lugar en la lista del Mundial, objetivo que se confirmará el 18 de mayo, cuando Carlo Ancelotti anuncie la convocatoria.
- AFP
El respeto a través de la comunicación
Para Endrick, aprender el idioma local es una cuestión de carácter, no solo un requisito profesional. Hablar con compañeros, cuerpo técnico y aficionados en su lengua materna es, para él, la mayor muestra de respeto. Esa filosofía guió su llegada a Madrid y ahora se repite en Lyon.
«Endrick demuestra que, pese a su rutina de entrenamiento, descanso y aislamiento, entiende la importancia de comunicarse con la gente y mostrar quién es más allá de las fotos y el campo», explicó Freitas. «Además, aprender el idioma del lugar es la primera y quizás la más importante muestra de respeto hacia quienes viven y trabajan allí».
El papel de la tecnología moderna
Aunque la mentalidad del jugador es clave, Freitas afirma que los deportistas ya no tienen excusa para ser monolingües gracias a los recursos actuales. Endrick, en la Ligue 1, ha usado herramientas digitales y apoyo personalizado para acelerar su aprendizaje.
«Los deportistas de hoy cuentan con herramientas que antes no existían. Cobran mejor, reciben atención individualizada y pueden estudiar por videollamada con personas en otros continentes», añadió Freitas. «También ven películas y series con doblajes y subtítulos en varios idiomas y acceden a libros digitales. Todo lo tienen al alcance. La única excusa es la falta de adaptación o de interés».
- AFP
Siguiendo el ejemplo de Cristiano Ronaldo
Más allá de sus 19 partidos, ocho goles y siete asistencias con el Lyon, Endrick quiere ser un ejemplo para la próxima generación. Como Cristiano Ronaldo marcó un hito en la preparación física, el brasileño busca fijar el estándar de conducta del futbolista moderno fuera del campo.
«Así como Cristiano Ronaldo ha inspirado a jóvenes de todo el mundo durante décadas con su preparación física, espero que el ejemplo de Endrick, con su facilidad para comunicarse y adaptarse, motive a otros deportistas en los próximos años», concluyó Freitas. «La comunicación es el primer paso para convertirse, a lo largo de sus carreras, en personas aún más interesantes sobre el terreno de juego».